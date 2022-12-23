Окупанти обстріляли Херсон фосфорними бомбами (відео)

Застосування фосфорних бомб та інших снарядів з білим фосфором поблизу та всередині населених пунктів заборонено Женевською конвенцією

Російські загарбники у п'ятницю, 23 грудня, завдали по Херсону удари з реактивної і ствольної артилерії із застосуванням фосфорних боєприпасів. Про це повідомила пресслужба Центру національного спротиву.

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Зазначається, що окупанти щодня тероризують Херсон і райони на правому березі Дніпра після того, як ці території опинилися під контролем ЗСУ. Сьогодні, 23 грудня, окупанти завдали удару по місту, використовуючи фосфорні боєприпаси.

«Застосування фосфорних бомб та інших снарядів з білим фосфором поблизу та всередині населених пунктів заборонено Женевською конвенцією про захист жертв війни. Проте росіяни і надалі продовжують підтверджувати своє реноме терористів, атакуючи цивільне населення», – підкреслює Центр.

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Нагадаємо, триває 303-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав один ракетний, чотири авіаційних удари, а також здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог збільшив обсяги перевезення залізничним транспортом особового складу, військової техніки та боєприпасів до районів ведення бойових дій.