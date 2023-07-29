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У двох областях Росії гримлять вибухи: влада заявляє про десятки прильотів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У двох областях Росії гримлять вибухи: влада заявляє про десятки прильотів
На Білгородщині за добу зафіксовано 42 прильоти
фото ілюстративне

Неспокійно у російському прикордонні

У Росії заявляють, що вранці 29 липня українські сили обстрілюють село Ломаківка Брянської області. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

«За нашою інформацією, було не менше ніж 15 прильотів. Горять щонайменше два будинки, люди змушені ховатися у підвалах. Попередньо, без постраждалих», – йдеться в повідомленні телеграм-каналу Mash.

Про обстріл Білгородської області повідомляє губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

За його словами, 28 липня у Білгородському районі зі ствольної артилерії обстріляно село Журавлівка – зафіксовано 10 прильотів. Нібито постраждалих і руйнувань немає.

Було гучно і в Шебекінському міському окрузі. За даними Гладкова, по селищу Ленінський та МАВП «Шебекіне» випущено по 16 мінометних снарядів. Губернатор стверджує, що тут також обійшлося без постраждалих та руйнувань.

До слова, Центр національного спротиву попереджав, що в Брянській області, в районі від Нові Юрковичі до Біла Березка, російська влада планує проведення терактів проти власного населення.

Наразі триває інформаційна підготовка до операції. місцеві попереджають, що останні два дні російська влада попереджає їх про можливе проникнення диверсійно-розвідувальних груп ЗСУ з метою диверсій проти цивільного населення. Для імітації протидії в район прибуває підсилення для контрдиверсійних заходів.

Як повідомлялося, невідомі партизани знищують російських окупантів на кордоні з Україною у Брянській області.

Раніше влада Росії вперше визнала втрати через операції партизанів на Білгородщині. У ході бойових дій у Білгородській області на початку червня загинули щонайменше 14 російських загарбників із сусідньої Псковської області. 

Теги: вибух росія війна

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