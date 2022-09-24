Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти обстріляли хлібзавод у Марганці: є поранені

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти обстріляли хлібзавод у Марганці: є поранені
Ворог обстріляа Марганецьку громаду з «Градів»
фото ілюстративне

Рашисти з «Ураганів» вдарили по Зеленодольській громаді

Російські загарбники обстріляли хлібозавод у Марганці на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки поранено двох чоловіків та жінку, вони в лікарні. Про це повідомив голова місцевої облради Микола Лукашук.

«Вдень окупанти знову обстріляли Марганецьку громаду з «Градів», – йдеться в повідомленні.

Надвечір рашисти з «Ураганів» вдарили по Зеленодольській громаді у Криворізькому районі. Є пошкодження виробничих будівель.

«Інші наші райони – все спокійно. Ситуація на кордонах області повністю контролюється Збройними силами України. Україна бореться вісім років і сім місяців. Всі окуповані території будуть звільнені від російської армії вбивць, мародерів і катів. Ми знаємо ціну свободи і нікому не віддамо свою незалежність», – додав Лукашук.

Нагадаємо, триває 213-та доба героїчного протистояння Української нації російському вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.

Теги: окупанти Дніпропетровщина росія війна Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За добу знищено та пошкоджено 25 цивільних об’єктів
Окупанти обстріляли житлові будинки Донеччини: є поранені (фото)
Сьогодні, 16:37
На Харківщині поранень дістали сім мирних жителів
Окупанти обстріляли населені пункти Харківщини. Постраждали діти
Сьогодні, 10:04
У Миколаєві значні руйнування через постійні ворожі обстріли
Уночі окупанти вдарили ракетами по Миколаєву
Сьогодні, 07:22

Події в Україні

У центрі окупованого Бердянська прогримів вибух 
У центрі окупованого Бердянська прогримів вибух 
Окупанти обстріляли хлібзавод у Марганці: є поранені
Окупанти обстріляли хлібзавод у Марганці: є поранені
Українські воїни збили «Іглою» ворожий бомбардувальник (відео)
Українські воїни збили «Іглою» ворожий бомбардувальник (відео)
Стало відомо, скільки рашистів перебувають на Запорізькій АЕС
Стало відомо, скільки рашистів перебувають на Запорізькій АЕС
Зеленський присвоїв звання Героя України Сергію Сові
Зеленський присвоїв звання Героя України Сергію Сові
Росія готує провокації з жертвами у Маріуполі, – Андрющенко
Росія готує провокації з жертвами у Маріуполі, – Андрющенко

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
162K
Перші два дні мобілізації у РФ. Аналітики ISW дали оцінку кампанії
67K
Окупанти скинули на позиції ЗСУ контейнери з отрутою
55K
Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
35K
Дипломатична драма Лаврова на Радбезі ООН: виголосив промову і втік
26K
ЗСУ вперше знищили над морем іранський дрон Mohajer-6 (відео)
24K
Уникав дружину і втік до парламентського готелю. Деталі вироку екснардепу Колєснікову

Новини

Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
Сьогодні, 07:09
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
Вчора, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
22 вересня, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
22 вересня, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
21 вересня, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
21 вересня, 06:59

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту