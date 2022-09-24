Окупанти обстріляли хлібзавод у Марганці: є поранені

Рашисти з «Ураганів» вдарили по Зеленодольській громаді

Російські загарбники обстріляли хлібозавод у Марганці на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки поранено двох чоловіків та жінку, вони в лікарні. Про це повідомив голова місцевої облради Микола Лукашук.

«Вдень окупанти знову обстріляли Марганецьку громаду з «Градів», – йдеться в повідомленні.

Надвечір рашисти з «Ураганів» вдарили по Зеленодольській громаді у Криворізькому районі. Є пошкодження виробничих будівель.

«Інші наші райони – все спокійно. Ситуація на кордонах області повністю контролюється Збройними силами України. Україна бореться вісім років і сім місяців. Всі окуповані території будуть звільнені від російської армії вбивць, мародерів і катів. Ми знаємо ціну свободи і нікому не віддамо свою незалежність», – додав Лукашук.

Нагадаємо, триває 213-та доба героїчного протистояння Української нації російському вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.