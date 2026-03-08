Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни вдарили по Кривому Рогу: атаковано транспортну інфраструктуру

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни вдарили по Кривому Рогу: атаковано транспортну інфраструктуру
У Кривому Розі внаслідок удару БпЛА виникла пожежа
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Росіяни атакували область безпілотниками та артилерією

Російські окупаційні війська минулої ночі продовжили терор мирних міст Дніпропетровщини, застосувавши безпілотники та артилерію. Під ворожим вогнем опинилися Кривий Ріг та кілька громад Нікопольського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжа.

У Кривому Розі внаслідок ворожої атаки БпЛА спалахнула пожежа. Зафіксовано пошкодження об'єктів транспортної інфраструктури. Наразі всі пожежі ліквідовано, служби продовжують обстеження території. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.

Росіяни вдарили по Кривому Рогу: атаковано транспортну інфраструктуру фото 1
фото: ДСНС Дніпропетровщини

У Нікопольському районі під ударом були районний центр, Марганецька, Червоногригорівська і Мирівська громади.

Росіяни атакували область безпілотниками та артилерією.

Зазначається, що постраждалих немає.

Нагадаємо, на тимчасово захоплених територіях Херсонської області зафіксовано нову хвилю силових рейдів. Окупаційні підрозділи активізували перевірки та затримання мешканців у Генічеську, Скадовську, Новій Каховці та інших населених пунктах. 

Читайте також:

Теги: безпілотник Кривий Ріг Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака на Кривий Ріг та затримання працівників «Ощадбанку» в Угорщині: головне за ніч
Атака на Кривий Ріг та затримання працівників «Ощадбанку» в Угорщині: головне за ніч
6 березня, 05:57
Наслідки удару по багатоповерхівці у Кривому Розі
Кривий Ріг: російські дрони влучили у багатоповерхівку та підприємство
6 березня, 03:59
Низка приміських рейсів затримується на Дніпропетровщині
«Укрзалізниця» попередила про затримки поїздів
4 березня, 09:06
Підрозділи Сил оборони України завдали серії ударів по військових об’єктах російських військ
Сили оборони уразили пункти управління дронами росіян
4 березня, 04:21
У більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення
Після ворожих обстрілів п’ять областей залишаються без світла – Міненерго
27 лютого, 12:14
Російський безпілотник атакував пʼятиповерховий будинок
У Кривому Розі зросла кількість постраждалих після удару РФ по багатоповерхівці
26 лютого, 06:39
Інцидент стався під час роботи групи оповіщення
Напад у Кривому Розі: чоловік ударив ножем військового ТЦК під час уточнення даних
25 лютого, 09:40
Підготовлені операції свідчать про зростання дальності та точності дронів Служби
Дрони Служби безпеки встановлюють рекорди далекобійності
20 лютого, 12:39
Росія посилила удари по цивільній залізничній інфраструктурі України
Росіяни атакували залізничну інфраструктуру у двох областях: деталі
11 лютого, 11:30

Події в Україні

Росіяни вдарили по Кривому Рогу: атаковано транспортну інфраструктуру
Росіяни вдарили по Кривому Рогу: атаковано транспортну інфраструктуру
Карта бойових дій в Україні станом на 8 березня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 8 березня 2026 року
На окупованій Херсонщині посилилися репресії проти цивільних
На окупованій Херсонщині посилилися репресії проти цивільних
Втрати ворога станом на 8 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 8 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 березня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 8 березня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 8 березня 2026

Новини

В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Сьогодні, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
Вчора, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
Вчора, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Вчора, 11:15
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
6 березня, 22:38
Трамп заявляє про швидке падіння Куби і вже обрав туди намісника
6 березня, 22:14

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua