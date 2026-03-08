Росіяни вдарили по Кривому Рогу: атаковано транспортну інфраструктуру

Росіяни атакували область безпілотниками та артилерією

Російські окупаційні війська минулої ночі продовжили терор мирних міст Дніпропетровщини, застосувавши безпілотники та артилерію. Під ворожим вогнем опинилися Кривий Ріг та кілька громад Нікопольського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжа.

У Кривому Розі внаслідок ворожої атаки БпЛА спалахнула пожежа. Зафіксовано пошкодження об'єктів транспортної інфраструктури. Наразі всі пожежі ліквідовано, служби продовжують обстеження території. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.

фото: ДСНС Дніпропетровщини

У Нікопольському районі під ударом були районний центр, Марганецька, Червоногригорівська і Мирівська громади.

Зазначається, що постраждалих немає.

