Нічна атака на Київщину: загинув чоловік, пошкоджено понад 13 будинків та багатоповерхівку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На місцях подій працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та рятувальники
фото: Національна поліція України/Facebook

У Фастівському районі внаслідок атаки загинув місцевий житель

У ніч проти 5 січня російські окупанти вкотре завдали ударів по Київській області, внаслідок яких зруйновано житловий будинок, пошкоджено 13 приватних будинків, автомобілі та багатоповерхівку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

За даними поліції, у Фастівському районі внаслідок атаки загинув місцевий житель, знищено приватний будинок і транспортний засіб. Також пошкоджено три автомобілі, 12 приватних будинків і шість гаражних приміщень.

Наслідки ворожої атака на Київщині. 5 січня 2025 року
Наслідки ворожої атака на Київщині. 5 січня 2025 року
фото: Національна поліція України

У Вишгородському районі зазнав пошкоджень п’ятиповерховий житловий будинок. Мешканців евакуйовано.

В Обухівському районі пошкоджено приватний будинок.

Зазначається, що на місцях подій працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та рятувальники.

Наслідки ворожого обстрілу на Київщині
Наслідки ворожого обстрілу на Київщині
фото: Національна поліція України

«За фактами воєнних злочинів слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України», – додали у поліції.

Нагадаємо, що в ніч на 5 січня російські окупанти атакували Київ та область безпілотниками. У ніч на 5 січня під час ворожої атаки зафіксовано влучання безпілотника у будівлю приватного медичного центру в Оболонському районі Києва. Підтверджено смерть однієї людини та травмування ще чотирьох цивільних. 

Теги: окупанти обстріл смерть Київщина рятувальники поліція будинок

