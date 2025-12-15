Кислиця спростував теорії змови навколо мирних переговорів із США

Головна Країна Політика
Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Кислиця підтвердив, що США уважно слухають Україну і працюють над миром
фото: VOA

Український дипломат наголосив, що американська сторона уважно слухає позицію Києва та працює над справедливим і сталим миром

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця спростував чутки про теорії змови навколо мирних переговорів, зазначивши, що українська позиція чітко зрозуміла партнерам зі США, які активно беруть участь у перемовинах. Про це написав в X перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

Важливо, щоб американська сторона залишалася повністю залученою до мирного процесу й намагалася визначити кроки, які можуть призвести до справедливого і сталого завершення війни.

«Несправедливо й неправильно характеризувати підхід американської команди, яка інвестує час, зусилля й ресурси у встановлення миру. Кожна команда уважно слухає одна одну. Українська позиція дуже чітка. Анонімні джерела не відповідають дійсності», – підкреслив дипломат.

Він додав, що вже другий день бере участь у переговорах з американською стороною.

«Я б сказав, що теорії змови, які поширюють у ЗМІ, є хибними. Я позитивно вражений рівнем розуміння українських інтересів і позиції американськими партнерами», – зазначив Кислиця.

Нагадаємо, що у Берліні пройшов перший раунд перемовин щодо завершення війни Росії проти України. Результати першого етапу прокоментував міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Однак він зазначає, що перемовини все ж таки були «істотними» для того, щоб досягти спільної мети у вирішенні питання миру. Проте, чи будуть вони успішними, «ми дізнаємося лише наприкінці тижня», сказав Йоганн Вадефуль.

