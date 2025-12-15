На Дніпропетровщині дикий яструб кинувся на ворожий дрон та врятував людей

Ампутоване крило не дасть яструбу злетіти чи полювати, тож він мешкатиме у вольєрі під опікою людей

У Нікополі на Дніпропетровщині людей від російського дрона врятував птах. Дикий яструб кинувся на ворожий безпілотник саме тоді, коли він пролітав над приватним будинком. Після зіткнення дрон пішов на зниження, а птах упав на подвір’ї. Його доправили до місцевої ветклініки. Яструба назвали FPVшкою. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Єдиних новин».

То було наприкінці жовтня, пригадує волонтерка Оксана. Саме вона на подвір'ї знайшла знесиленого птаха. На російський безпілотник яструб кинувся просто на її очах.

«Патруль повідомив, що йде дрон, і якраз пролітає над моїм домом, а на нього пікірує птах. Вони зіткнулися. Дрон дрон пішов навскіс кудись падати, а птах впав у двір», – каже Оксана.

Жінка понесла яструба, який врятував її життя, у місцеву ветеринарну клініку. Там птаху діагностували струс мозку та перелам крила.

«На жаль, у нього така травма крила, що зібрати це крило, просто неможливо. Воно відрубане практично у нього, тримається на шкірці», – розповіла ветлікарка Марія Дубинська.

Понад тиждень пернатого сміливця лікували, а тоді перевезли до притулку у Дніпрі на постійне проживання. Яструб FPVшка тільки днями почав їсти сам. Та його все ще лякають люди, а також і російські атаки.

«Птахи, вони самі по собі крихкі створіння, і фактор стресу, він дуже впливає. У нас тут також гучно, на жаль, буває. На вибухи яструб реагує насторожено. Він дивиться одразу вгору, що де відбувається», – пояснює спів засновниця притулку для птахів а хижих тварин Яна Русіна.

Найліпший варіант для дикої тварини після реабілітації опинитися на волі, але для яструба FPVшки це неможливо. Ампутоване крило не дасть йому злетіти чи полювати, тож він і далі мешкатиме у вольєрі під опікою людей.

Найбільших втрат зазнають представники степової орнітофауни. «Бойові дії тривають переважно в степовій зоні: Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська області, частково в Лісостепу – північ Харківської та схід Сумської областей. У степах давно було закладено полезахисні лісосмуги, які сприяли поширенню лісових птахів. Нині у лісосмугах супротивникам легко сховатися. Тож через бойові дії ці насадження часто випалюються з обох боків – як московитськими, так і українськими військами».