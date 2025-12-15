Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Дніпропетровщині дикий яструб кинувся на ворожий дрон та врятував людей

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
На Дніпропетровщині дикий яструб кинувся на ворожий дрон та врятував людей
Ампутоване крило не дасть яструбу злетіти чи полювати, тож він мешкатиме у вольєрі під опікою людей
фото: скріншот із відео

Понад тиждень пернатого сміливця лікували, а тоді перевезли до притулку у Дніпрі на постійне проживання

У Нікополі на Дніпропетровщині людей від російського дрона врятував птах. Дикий яструб кинувся на ворожий безпілотник саме тоді, коли він пролітав над приватним будинком. Після зіткнення дрон пішов на зниження, а птах упав на подвір’ї. Його доправили до місцевої ветклініки. Яструба назвали FPVшкою. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Єдиних новин».

То було наприкінці жовтня, пригадує волонтерка Оксана. Саме вона на подвір'ї знайшла знесиленого птаха. На російський безпілотник яструб кинувся просто на її очах.

«Патруль повідомив, що йде дрон, і якраз пролітає над моїм домом, а на нього пікірує птах. Вони зіткнулися. Дрон дрон пішов навскіс кудись падати, а птах впав у двір», – каже Оксана.

Жінка понесла яструба, який врятував її життя, у місцеву ветеринарну клініку. Там птаху діагностували струс мозку та перелам крила.

«На жаль, у нього така травма крила, що зібрати це крило, просто неможливо. Воно відрубане практично у нього, тримається на шкірці», – розповіла ветлікарка Марія Дубинська.

Понад тиждень пернатого сміливця лікували, а тоді перевезли до притулку у Дніпрі на постійне проживання. Яструб FPVшка тільки днями почав їсти сам. Та його все ще лякають люди, а також і російські атаки.

«Птахи, вони самі по собі крихкі створіння, і фактор стресу, він дуже впливає. У нас тут також гучно, на жаль, буває. На вибухи яструб реагує насторожено. Він дивиться одразу вгору, що де відбувається», – пояснює спів засновниця притулку для птахів а хижих тварин Яна Русіна.

Найліпший варіант для дикої тварини після реабілітації опинитися на волі, але для яструба FPVшки це неможливо. Ампутоване крило не дасть йому злетіти чи полювати, тож він і далі мешкатиме у вольєрі під опікою людей.

Нагадаємо, до Національного природного парку «Тузлівські лимани», що в Одеській області, несподівано повернулися рідкісні рожеві фламінго, які нещодавно відлетіли із заповідника через війну. 

Раніше повідомлялося, що війна в Україні завдає масштабної шкоди дикій природі. Зокрема страждають птахи в лісостеповій і степовій зонах, в яких тривають бойові дії. Через постійні вибухи, руйнування та випалювання степів та лісів докорінно змінюються біотопи птахів – природні середовища, у яких звикли оселятися багато видів пернатих. 

Найбільших втрат зазнають представники степової орнітофауни. «Бойові дії тривають переважно в степовій зоні: Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська області, частково в Лісостепу – північ Харківської та схід Сумської областей. У степах давно було закладено полезахисні лісосмуги, які сприяли поширенню лісових птахів. Нині у лісосмугах супротивникам легко сховатися. Тож через бойові дії ці насадження часто випалюються з обох боків – як московитськими, так і українськими військами».

Читайте також:

Теги: війна тварини птахи безпілотник травма

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нюрнберзький процес
Головна помилка Нюрнберга. Що є першопричиною російської агресії
Вчора, 16:00
Через часті обстріли жительки Херсону змушені народжувати дітей у піземному пологовому будинку
Під час війни в Україні зросла материнська смертність. Заява ООН
11 грудня, 10:02
Москва опинилася під атакою безпілотників
Москва опинилася під атакою безпілотників
11 грудня, 03:29
Сили спецоперацій знищили склади окупантів на Донеччині та Луганщині (відео)
Сили спецоперацій знищили склади окупантів на Донеччині та Луганщині (відео)
9 грудня, 12:20
Невідомі дрони супроводжували літак президента України
Літак із Зеленським до Ірландії супроводжували невідомі дрони: реакція спецслужби
4 грудня, 19:00
Роману Рудюку назавжди 42
Майже рік вважався зниклим безвісти. Згадаймо Романа Рудюка
29 листопада, 09:00
Путін оголосив, що згоден на припинення вогню
Путін та Донбас – мрія, яка ніколи не збудеться
28 листопада, 18:01
Заступниця голови Офісу президента: Ми продовжуємо роботу зі створення Спеціального трибуналу
Заступниця голови Офісу президента заявила, що поступки РФ – це шлях до нової війни
26 листопада, 10:48
У соціальних мережах розгорнулася жвава дискусія щодо доцільності призупинення руху метрополітену під час загальнонаціональної хвилини мовчання
Зупинка руху поїздів метро о 9:00 для вшанування героїв: зареєстровано петицію
17 листопада, 12:29

Суспільство

У Житомирі працівники РАЦСу не дозволили чоловікові одружитися: що сталося
У Житомирі працівники РАЦСу не дозволили чоловікові одружитися: що сталося
Яке релігійне свято відзначається 16 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 16 грудня 2025: традиції та молитва
На Дніпропетровщині дикий яструб кинувся на ворожий дрон та врятував людей
На Дніпропетровщині дикий яструб кинувся на ворожий дрон та врятував людей
Як називати жителів Камʼянського і Камʼянець-Подільського? Мовознавиця назвала правильні варіанти
Як називати жителів Камʼянського і Камʼянець-Подільського? Мовознавиця назвала правильні варіанти
Солдат, який беззмінно провів на позиціях 76 днів, пояснив, як з початку війни змінилося поняття лінії фронту
Солдат, який беззмінно провів на позиціях 76 днів, пояснив, як з початку війни змінилося поняття лінії фронту
Асоціація прифронтових міст та громад закликає переглянути підхід до надання державної допомоги ВПО на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад закликає переглянути підхід до надання державної допомоги ВПО на прифронтових територіях

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Сьогодні, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
Вчора, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua