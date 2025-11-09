Загинув військовий Максим Тимощук, що прославився у TikTok жартівливими відео про службу

Тимощук був відомий за жартівливі відео про військову службу

Тимощук загинув під час виконання бойових завдань, у 2025 році йому мало б виповнитися 29 років

На війні проти росіян загинув військовий із Дніпропетровщини Максим Тимощук, який знімав і публікував у соцмережах жартівливі відео про службу. Як інформує «Главком», про це повідомили у Вишнівській селищній територіальній громаді Дніпропетровської області.

Там заявили, що Тимощук загинув під час виконання бойових завдань. У 2025 році йому мало б виповнитися 29 років.

За фахом чоловік був інженером-техніком кольорових металів, але у 2016 році він служив у Збройних силах України, звідки демобілізувався у 2018 році. Пізніше Тимощук працював у Дніпропетровському товаристві «Плюс».

У 2022 році, після початку російського повномасштабного вторгнення, він знову приєднався до армії.

«На жаль, війна забрала життя ще одного відданого сина України, гідного громадянина, мужнього воїна. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого», – написали в громаді.

Тимощук був відомий за жартівливі відео про військову службу, які він публікував у соцмережі TikTok. Останнє відео на його сторінці датується червнем 2024 року. Відтоді стало відомо, що військовий зник безвісти на фронті.

Раніше на фронті загинув 26-річний Антон Бондаренко – фіксер, який співпрацював із журналістами французьких телеканалів TF1 та LCI під час їхніх відряджень в Україну.

Також на фронті загинув пресофіцер 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, фотограф і медіапродюсер Костянтин Гузенко.