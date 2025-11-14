Головна Країна Події в Україні
Битва за Покровськ. Сили спецоперацій знищили особовий склад 51-ї армії РФ (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Битва за Покровськ. Сили спецоперацій знищили особовий склад 51-ї армії РФ (відео)
Попри несприятливі погодні умови дрони ССО успішно досягли цілі
фото: скриншот з відео

Дані про втрати противника уточнюються

Підрозділами Сил спеціальних операцій було знищено місце накопичення особового складу 51-ї армії РФ у населеному пункті Затишок, на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ССО.

«У момент застосування дронів у будівлі зосереджувався ворожий контингент 1-ї ОМСБр та 9-ї ОМСБр. Противник накопичував сили під прикриттям погодних умов. Перед угрупуваннями 51-ї армії РФ стоїть завдання оточення з півночі Покровсько-Мирноградської агломерації», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попри несприятливі погодні умови дрони ССО успішно досягли цілі. Дані про втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, ситуація в районі Покровська-Мирнограда залишається складною, оскільки українські війська борються за утримання флангів кишені, а російські війська продовжують наступати в цьому районі.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни заявляли, що російська терористична армія та українські війська продовжують операції з перехоплення в напрямку Покровська Донецької області, оскільки темпи просування окупантів у місті та його околицях тимчасово знизилися.

