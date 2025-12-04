Яка екологічна ситуація у Херсоні? Місцеві мешканці розповіли, що з містом зробили росіяни

Місцевим мешканцям Херсону важко дихати через брудне повітря

Через росіян на Херсонщині місцеві мешканці намагаються виживати в умовах екологічної катастрофи. Херсонці постійно помічають регулярне погіршення екології, чому сприяють окупанти. Про це розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич 24 каналу, передає «Главком».

За словами журналістики, екологічна ситуація в окупованій частині регіону ще гірша. Росіяни роблять усе можливе на тимчасово окупованих територіях, щоб їх зруйнувати. Проблеми з екологією спостерігається у Донецькій, Луганській областях та тимчасово окупованому Криму.

Після підриву росіянами Каховської ГЕС, яка спричинила серйозну екологічну катастрофу, на Херсонщині мешканці страждають через нестачу води.

Крім цього, в степових регіонах запріснені озера, які були раніше солоними. «В окупованій частині області в дуже багатьох населених пунктах немає постійної подачі води. Люди змушені виїжджати з громади на відстань 100-120 кілометрів, щоб просто привезти воду. Росіяни забезпечують своє військо. Вони не паряться за населення. Дуже рідко привозять технічну воду. І то вона дуже забруднена», – розповіла Євгенія Вірлич.

Місцеві мешканці Херсона також скаржаться на погіршення клімату в регіоні. Вони стверджують, що їм стало важче дихати. А через обстріли армією РФ у Херсоні СТО, заправок, газопроводів та очисних споруд, місцеві мешканці дихають забрудненим повітрям та відчувають погіршення самопочуття.

Нагадаємо, що російські окупанти нещодавно атакували з безпілотника машину екстреної медичної допомоги у Херсоні, внаслідок чого водій і фельдшер дістали поранення. увечері 16 листопада ворог з дрона атакував бригаду екстреної медичної допомоги. 64-річний водій отримав вибухову травму та уламкові поранення обох ніг. У 32-річного фельдшера – контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми.

