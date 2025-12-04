Головна Країна Події в Україні
Яка екологічна ситуація у Херсоні? Місцеві мешканці розповіли, що з містом зробили росіяни

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Яка екологічна ситуація у Херсоні? Місцеві мешканці розповіли, що з містом зробили росіяни
В окупованій частині Херсонщини спостерігається складна екологічна ситуація
фото з відкритих джерел

Місцевим мешканцям Херсону важко дихати через брудне повітря

Через росіян на Херсонщині місцеві мешканці намагаються виживати в умовах екологічної катастрофи. Херсонці постійно помічають регулярне погіршення екології, чому сприяють окупанти. Про це розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич 24 каналу, передає «Главком».

За словами журналістики, екологічна ситуація в окупованій частині регіону ще гірша. Росіяни роблять усе можливе на тимчасово окупованих територіях, щоб їх зруйнувати. Проблеми з екологією спостерігається у Донецькій, Луганській областях та тимчасово окупованому Криму.

Після підриву росіянами Каховської ГЕС, яка спричинила серйозну екологічну катастрофу, на Херсонщині мешканці страждають через нестачу води.

Крім цього, в степових регіонах запріснені озера, які були раніше солоними. «В окупованій частині області в дуже багатьох населених пунктах немає постійної подачі води. Люди змушені виїжджати з громади на відстань 100-120 кілометрів, щоб просто привезти воду. Росіяни забезпечують своє військо. Вони не паряться за населення. Дуже рідко привозять технічну воду. І то вона дуже забруднена», – розповіла Євгенія Вірлич.

Місцеві мешканці Херсона також скаржаться на погіршення клімату в регіоні. Вони стверджують, що їм стало важче дихати. А через обстріли армією РФ у Херсоні СТО, заправок, газопроводів та очисних споруд, місцеві мешканці дихають забрудненим повітрям та відчувають погіршення самопочуття.

Нагадаємо, що російські окупанти нещодавно атакували з безпілотника машину екстреної медичної допомоги у Херсоні, внаслідок чого водій і фельдшер дістали поранення. увечері 16 листопада ворог з дрона атакував бригаду екстреної медичної допомоги. 64-річний водій отримав вибухову травму та уламкові поранення обох ніг. У 32-річного фельдшера – контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми.

Раніше «Главком» писав про те, що Анджеліна Джолі прокоментувала свій візит до Херсона та Миколаєва.  Анджеліна Джолі відвідала південь України зокрема Миколаїв та Херсон. Американська акторка мала змогу поспілкуватися з волонтерами, місцевими мешканцями та медиками, які продовжують жити у своїх містах попри постійні атаки дронів, загрозу обстрілів та мін, зазначають в організації.

