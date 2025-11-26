Сенатор Грем: Путін наполягатиме на капітуляції, а не на мирі

Грем: Америка та решта світу мають багато карт, які ще не розіграні проти путінської Росії

Грем зазначив, якщо Путін продовжить відкидати угоди про припинення вогню, США та Європі треба буде «почати розігрувати свої карти по-іншому»

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що мир не настане, доки російський диктатор Володимир Путін вважатиме, що повністю контролює ситуацію, пише «Главком».

На думку Грема, Путін домагатиметься капітуляції, а не миру. Якщо світу дозволити це, такий крок лише заохотить подальшу агресію по всьому світу і «обернеться проти всіх нас».

«У цьому відношенні Америка та решта світу мають багато карт, які ще не розіграні проти путінської Росії. Я сподіваюся, що ми скоро зможемо знайти гідний і справедливий мир», – зазначив Грем.

Однак сенатор підкреслив: якщо Путін продовжить відкидати угоди про припинення вогню та компромісні мініугоди, наполягаючи на капітуляції, тоді настане час для Сполучених Штатів та решти світу «почати розігрувати свої карти по-іншому».

Раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив упевненість, що президент США Дональд Трамп, прагнучи завершення російсько-української війни, тиснутиме на обидві сторони.

Водночас, за словами політика, ключовим результатом має стати збереження України як вільної та суверенної держави, здатної самостійно захищатися від майбутньої агресії.

До слова, Трамп сказав, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться схвалити американський мирний план. Пізніше він заявив, що мирний план, представлений Україні, не є остаточною пропозицією щодо припинення війни з Росією.

Як відомо, зміни, внесені до рамкової мирної угоди після зустрічей американських та українських перемовників у Женеві, можуть стати причиною того, що президент РФ Володимир Путін відхилить пропозицію без детального розгляду.