Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сенатор Грем: Путін наполягатиме на капітуляції, а не на мирі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Сенатор Грем: Путін наполягатиме на капітуляції, а не на мирі
Грем: Америка та решта світу мають багато карт, які ще не розіграні проти путінської Росії
фото з відкритих джерел

Грем зазначив, якщо Путін продовжить відкидати угоди про припинення вогню, США та Європі треба буде «почати розігрувати свої карти по-іншому»

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що мир не настане, доки російський диктатор Володимир Путін вважатиме, що повністю контролює ситуацію, пише «Главком».

На думку Грема, Путін домагатиметься капітуляції, а не миру. Якщо світу дозволити це, такий крок лише заохотить подальшу агресію по всьому світу і «обернеться проти всіх нас».

«У цьому відношенні Америка та решта світу мають багато карт, які ще не розіграні проти путінської Росії. Я сподіваюся, що ми скоро зможемо знайти гідний і справедливий мир», – зазначив Грем.

Однак сенатор підкреслив: якщо Путін продовжить відкидати угоди про припинення вогню та компромісні мініугоди, наполягаючи на капітуляції, тоді настане час для Сполучених Штатів та решти світу «почати розігрувати свої карти по-іншому».

Раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив упевненість, що президент США Дональд Трамп, прагнучи завершення російсько-української війни, тиснутиме на обидві сторони. 

Водночас, за словами політика, ключовим результатом має стати збереження України як вільної та суверенної держави, здатної самостійно захищатися від майбутньої агресії.

До слова, Трамп сказав, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться схвалити американський мирний план. Пізніше він заявив, що мирний план, представлений Україні, не є остаточною пропозицією щодо припинення війни з Росією. 

Як відомо, зміни, внесені до рамкової мирної угоди після зустрічей американських та українських перемовників у Женеві, можуть стати причиною того, що президент РФ Володимир Путін відхилить пропозицію без детального розгляду.

Теги: путін Дональд Трамп війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині триває 1362-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 16 листопада 2025 року
16 листопада, 08:24
Засновник нової партії у Бельгії Сальваторе Нікотра
У Бельгії з’явилася ультраправа партія, названа на честь Трампа
11 листопада, 07:32
Очільник США звернувся до прихильників MAGA руху та вкотре пообіцяв зробити Америку великою
Трамп опублікував курйозне відео після поразки республіканців на місцевих виборах
7 листопада, 08:14
Навіщо Путін демонструє ядерну торпеду
Таємна мета «Посейдона»: що Кремль намагається показати світу
6 листопада, 21:19
Путін уже рік «починає» серійне виробництво ракетного комплексу «Орєшнік»
Путін та запуск «Орєшника». РНБО пояснило, в чому курйоз
5 листопада, 18:37
Новообрана голова другої за величиною політичної партії Тайваню Ченг Лі-вун не вважає Путіна диктатором
«Він не є диктатором»: голова однієї з партій Тайваню висловила прихильність Путіну
5 листопада, 11:06
Дейнега: Ми по факту вже практично втратили Покровськ, а це значить – що Мирноград тримати теж немає сенсу
Засновник фонду «Повернись живим» попередив про втрату Покровська
3 листопада, 00:33
Ядерний «Буревісник» здатен виходити в інші виміри
Ракета «Буревісник». Ховрах, якого ніхто не бачить, а він є
27 жовтня, 18:48
Удари по українській енергосистемі: яка головна мета Путіна – версія The Economist
Удари по українській енергосистемі: яка головна мета Путіна – версія The Economist
27 жовтня, 01:37

Політика

Між Японією та Китаєм виникла напруга через Тайвань: у NYT пояснили, чому козирі у Трампа
Між Японією та Китаєм виникла напруга через Тайвань: у NYT пояснили, чому козирі у Трампа
Трамп виправдав Віткоффа за скандальну розмову з представником Путіна
Трамп виправдав Віткоффа за скандальну розмову з представником Путіна
Politico: Втручання Рубіо змінило темп переговорів щодо миру в Україні
Politico: Втручання Рубіо змінило темп переговорів щодо миру в Україні
Трамп заявив, що Європа буде активно задіяна у гарантіях безпеки для України
Трамп заявив, що Європа буде активно задіяна у гарантіях безпеки для України
Трамп вважає, що РФ через кілька місяців захопить території, які передбачав передати мирний план
Трамп вважає, що РФ через кілька місяців захопить території, які передбачав передати мирний план
Politico: Трамп хоче завершення війни в Україні, незалежно від фінального змісту мирної угоди
Politico: Трамп хоче завершення війни в Україні, незалежно від фінального змісту мирної угоди

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua