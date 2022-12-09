Головне за ніч: окупанти атакували Харківщину, США готують нову військову допомогу Україні

Сполучені Штати Америки планують передати Україні новий пакет військової допомоги на суму $275 мільйонів

«Главком» зібрав головні новини ночі 9 грудня. Російські загарбники завдали удару по Харківщині. Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше четверо людей, а Сполучені Штати Америки планують передати Україні новий пакет військової допомоги на суму $275 мільйонів.

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Обстріл Харківщини

8 грудня, російські загарбники завдали удару по Харківщині. Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше четверо людей. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Російські окупанти влучили у приватний будинок в Харківському районі, виникла пожежа в приватному домоволодінні», – повідомив Синєгубов.

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Він також додав, що частину російських ракет збили сили ППО.

Допомога від США

Сполучені Штати Америки планують передати Україні новий пакет військової допомоги на суму $275 мільйонів.

Про надання нового пакету буде оголошено у п’ятницю, 9 грудня. Зазначається, що Пентагон також включить до переліку озброєння ракети для пускових установок високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS, 155-мм боєприпаси, військові машини Humvee та генератори.

Також США можуть надати Україні обладнання, яке допоможе посилити протиповітряну оборону та захиститися від ворожих безпілотників.

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Мінний терор Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські терористи свідомо намагаються залишити після себе якнайбільше смертельних пасток. Зокрема закопаних фугасів, розтяжок, замінованих будівель, машин та інфраструктури.

За його словами, це та форма російського терору, якій доведеться ще роками протидіяти.

«Ідеться про понад 170 тис. квадратних кілометрів небезпечної території. Я впевнений: це буде серед пунктів обвинувачення проти Росії за агресію – саме мінний терор. Який навіть іще жорстокіший і підліший, ніж ракетний, бо немає такої протимінної системи, яка могла б знищити хоча б частину загрози, як це робить наша ППО», – повідомив Зеленський.

Конфлікт Косово та Сербії

Спецназ частково визнаного Косова зайшов на територію муніципалітету Північна Митровиця, де більшість населення становлять серби. Про це повідомляє місцеве видання Kosovo-Online.

За інформацією видання, наразі на території муніципалітету перебуває понад 200 спецпризначенців. Сили спеціального призначення Косова заблокували весь муніципалітет. Вони пояснюють присутність необхідністю забезпечити безпеку.

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Після цього Сербія заявила, що може ввести в Косово близько тисячі своїх силовиків. Адже влада країни вважає, що Косово намагається окупувати території півночі, де проживають серби.