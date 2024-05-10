Російські війська помітно збільшили темпи атак на фронті – ISW

Росія прагне закріпити успіх до прибуття західної військової допомоги в Україну

Упродовж останнього місяця російські війська помітно збільшили кількість наземних атак на сході України. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що збільшення атак свідчить про намір російського військового командування закріпити успіх до прибуття західної військової допомоги в Україну.

Речник речник оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» підполковник Назар Волошин 9 травня заявив, що кількість бойових дій суттєво зросла з 84 8 травня до 146 9 травня. За його словами, більшість бойових дій точиться в районі відповідальності Хортицького угруповання (територія від Харківської області до прикордонної зони Донецької і Запорізької областей).

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що кількість російських атак зросла на 17% з березня по квітень 2024 року, і що понад 75% зареєстрованих наземних атак відбулися на напрямках Часового Яру, Авдіївки та Мар’їнки. Зокрема, кількість російських атак поблизу Часового Яру зросла на 200% з березня по квітень.

Волошин припустив, що нинішня інтенсифікація російських атак є результатом того, що після весняного сезону висох ґрунт і це сприяє більш швидкому механізованому маневру.

Також причиною називають той факт, що російські сили намагаються скористатися відносною слабкістю Сил оборони, доки вони чекають на прибуття західної допомоги.

На думку аналітиків ISW, російські війська зберігатимуть високу швидкість атак по всій східній Україні, щоб отримати переваги до прибуття західної допомоги в Україну.

Раніше про це йшлося в матеріалі CNN. Зазначалося, що Росія найближчим часом посилить повітряні й наземні атаки на Україну, щоб скористатися часом, який знадобиться для того, щоб Київ отримав достатньо зброї та боєприпасів з нещодавно ухваленого пакета військової допомоги США.

До слова, допомоги від Сполучених Штатів Америки вистачить лише для того, щоб стабілізувати ситуацію на фронті. Цих засобів недостатньо, щоб ЗСУ опинилися на піку своїх можливостей.