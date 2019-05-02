Тука: Питання подвійного громадянства перезріло, тому його потрібно вирішувати якомога швидше



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Я не сприймаю, особисто як громадянин, інститут подвійного громадянства, незалежно від того, якої країни це стосується, - Тука

Потрібно детально вивчити умови, за яких буде надаватися це громадянство і обставини, за яких людина приймає це громадянство, - урядовець

Питання подвійного громадянства перезріло, його потрібно було вирішувати багато років тому, коли почалися перші факти подвійного громадянства, в тому числі, і можновладців. Таку думку в ефірі «Прямого» висловив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

«На мою думку, питання подвійного громадянства перезріло. Це питання потрібно було вирішувати багато років тому, коли почалися перші факти подвійного громадянства, в тому числі і можновладців», - сказав Тука.

Він наголосив, що саме тому це питання потрібно вирішувати якомога швидше.

«Що стосується громадян… Я б розділив це питання… Перше питання - кримчани, інше питання - жителі Донбасу. Потрібно детально вивчити умови, за яких буде надаватися це громадянство. По-друге, обставини, за яких людина приймає це громадянство. Одна справа, коли людина приймає друге громадянство добровільно. Інша справа, коли людина вимушена приймати російське громадянство для того, щоб вберегти себе від негативних наслідків окупації», - додав Тука.

Він зауважив, що зараз робити поспішні висновки на емоційному рівні недоцільно.

«А що стосується державної політики, то я не сприймаю, особисто як громадянин, взагалі інститут подвійного громадянства, незалежно від того, якої країни це стосується», - завершив Тука.

Як повідомлялося, Україна в ОБСЄ заявила, що «паспорти Путіна» - це спроба РФ легітимізувати вторгнення на Донбас.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким на спрощений порядок отримання російського паспорта можуть претендувати жителі ОРДЛО, а також громадяни України, які в березні 2014 року проживали в Криму.

У МЗС України засудили це рішення Кремля.