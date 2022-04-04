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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами

    Окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами

    Міський голова закликав жителів триматися далі від вікон. Подробиць поки не озвучив

    У понеділок, 4 квітня, російська армія обстріляла Миколаїв касетними снарядами. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

    «Знову касетні снаряди. Тримайтесь подалі від вікон. Всю інформацію повідомлю вам згодом. Не публікуємо фото і відео! Не допомагаємо ворогу!», – написав Сєнкевич.

    Російські окупанти у неділю, 3 квітня, обстріляли Миколаїв та Очаків. Російські вбивці поранили та смертельно травмували місцевих жителів. Голова Миколаївської ВЦА Віталій Кім зазначив, що 14 людей доправили у лікарню, 11 госпіталізовані, серед них дитина 15 років. Згодом одна людина померла.

    Згодом стало відомо, що жертвами обстрілів Миколаєва та Очакова 3 квітня стали вісім осіб. Ще 34 отримали поранення.

    Як повідомлялося, у ніч проти 4 квітня російські окупанти вранці завдали кількох ракетних ударів по Миколаєву. Інформації про потерпілих і жертв немає.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами