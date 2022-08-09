Імпорт російських товарів у США упав до мінімуму за 18 років

Від початку війни РФ проти України США суттєво скоротили торгівлю з РФ

Російсько-американська торгівля скоротилася вчетверо

Постачання товарів із Росії до США зменшилися майже вдвічі порівняно з травнем – до $661 млн.

За даними США, експорт із Росії зараз навіть нижчий, ніж після кризи у 2008 році.

Із 2021 року російсько-американська торгівля скоротилася вчетверо.

Імпорт американських товарів до Росії також досяг мінімальних значень – $58 млн.

Навесні 2022 року Сполучені Штати відмовилися від російських нафтопродуктів, алмазів та морепродуктів – це близько 60% обсягу імпорту із Росії.

До слова, суд уповноважив Сполучені Штати заарештувати літак вартістю $90 млн, який належить російському олігарху, депутату держдуми Андрію Скочу.

Нещодавно США запровадили нові санкції проти осіб із Росії, додавши туди російську спортсменку і коханку російського диктатора Володимира Путіна Аліну Кабаєву.

Експерти пророчать Росії найбільшу рецесію з часів розпаду СРСР.