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Окупанти перекидають під Мар’їнку чеченські загони

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти перекидають під Мар’їнку чеченські загони
Під Мар’їнкою відбувається ротація російських військ
фото ілюстративне

Українські захисники відбили всі 14 ворожих атак в околицях міста Мар’їнка

Російські загарбники перекидають з Херсонської області під Мар’їнку чеченські загони «Ахмат-Юг» та «Ахмат-Сєвєр». Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Зазначається, що на Мар’їнському напрямку українські захисники відбили всі 14 ворожих атак в околицях міста Мар’їнка.

«Сюди з Херсонщини переводяться підрозділи на підсилення, помічено переміщення загонів «Ахмат-Юг», тут також ідентифіковані чеченські загони «Ахмат-Сєвєр», скоріше за все відбудеться ротація», – зазначив Шершень.

Раніше Кадиров анонсував наступ своїх бойовиків на Донеччині. Він стверджує, що бойовики полку «Ахмат» отримали наказ «просуватися» вперед. Кадиров іронізує щодо українського контрнаступу, заявляючи, що «без зайвих анонсів» наступ підрозділів «Ахмат» вже почався.

Секретар Ради національної оборони України Олексій Данілов нагадав ватажку Чечні Рамзану Кадирову, хто знищував чеченців.

Теги: ЗСУ Генштаб окупанти Чечня

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