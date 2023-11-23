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Окупанти почали третю хвилю штурмів на Авдіївському напрямку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти почали третю хвилю штурмів на Авдіївському напрямку
На Таврійському напрямку втрати ворога у живій силі та бронетехніці зростають
фото ілюстративне

Українські військові стійко тримають оборону на Авдіївському напрямк

Російська терористи не полишають спроб оточити Авдіївку. Ворог розпочав третю хвилю штурмових дій на Авдіївському напрямку. Про це повідомив командувач оперативно-стратерічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«Загалом на Таврійському напрямку втрати ворога у живій силі та бронетехніці зростають – знищено вісім танків, а загальні втрати у живій силі – понад 700 осіб», – йдеться в повідомленні.

Тарнавський зазначив, що українські військові стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. 

Сили оборони ліквідували 51 одиницю військової техніки. Зокрема, вісім танків, 13 ББМ, вісім артсистем, два засоби ППО, 15 БПЛА, п'ять автомобілів. Також знищено два склади боєприпасів та чотири важливих об'єкти противника. 

Водночас триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, триває 638-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. За минулу добу загалом ворог завдав трьох ракетних та 43 авіаційний ударів, здійснив понад 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також у ніч на 22 листопада окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 14 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено усі 14 дронів. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: окупанти ЗСУ війна

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