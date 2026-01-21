Окупанти атакували Україну «Іскандером» та дронами: як відпрацювала ППО

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях

У ніч на 21 січня росіяни атакували Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М» та 97 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Авіаційні втрати ворога станом на 21 січня 2026 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Нагадаємо, у ніч на 21 січня російська терористична армія атакувала Дніпропетровщину. Внаслідок чого загинули люди.

До слова, внаслідок чергової атаки російських військ на Запоріжжя зафіксовано влучання у житловий квартал. Удар призвів до значних руйнувань приватних осель та людських жертв.