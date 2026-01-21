Окупанти атакували Україну «Іскандером» та дронами: як відпрацювала ППО
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях
У ніч на 21 січня росіяни атакували Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М» та 97 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
Нагадаємо, у ніч на 21 січня російська терористична армія атакувала Дніпропетровщину. Внаслідок чого загинули люди.
До слова, внаслідок чергової атаки російських військ на Запоріжжя зафіксовано влучання у житловий квартал. Удар призвів до значних руйнувань приватних осель та людських жертв.
