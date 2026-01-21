Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти атакували Україну «Іскандером» та дронами: як відпрацювала ППО

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти атакували Україну «Іскандером» та дронами: як відпрацювала ППО
Уночі агресор здійснив атаку по Дніпропетровщині
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях

У ніч на 21 січня росіяни атакували Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М» та 97 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Авіаційні втрати ворога станом на 21 січня 2026 року
Авіаційні втрати ворога станом на 21 січня 2026 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Нагадаємо, у ніч на 21 січня російська терористична армія атакувала Дніпропетровщину. Внаслідок чого загинули люди.

До слова, внаслідок чергової атаки російських військ на Запоріжжя зафіксовано влучання у житловий квартал. Удар призвів до значних руйнувань приватних осель та людських жертв.

Читайте також:

Теги: війна Повітряні сили ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Донбас після війни: європейський досвід управління конфліктними територіями
Донбас після війни: європейський досвід управління конфліктними територіями
15 сiчня, 12:13
Трамп не дотиснув Зеленського, як хотіли у Кремлі, хоча і розсипався в компліментах на адресу Путіна
Переговори заходять у глухий кут: Путін піднімає ставки
30 грудня, 2025, 12:01
Джей Ді Венс сказав про досягнення суттєвого прогресу в переговорах між США та Росією щодо України.
Віцепрезидент США заявив про прорив на переговорах щодо України
22 грудня, 2025, 12:59
Британский монарх відзначив стійкість українців
Король Чарльз III звернувся до українців та заговорив про мир
16 сiчня, 20:02
Окупанти просунулися у трьох областях України
Окупанти просунулися у трьох областях України
25 грудня, 2025, 07:08
Сирський повідомив, скільки окупантів ліквідували Сили оборони у 2025 році
Сирський повідомив, скільки окупантів ліквідували Сили оборони у 2025 році
31 грудня, 2025, 20:25
Президент: Захист наших позицій триває
«Штурми тривають». Президент повідомив про ситуацію на фронті
13 сiчня, 20:23
12 січня окупанта Чигвінцева поховали у Кемерові
ЗСУ ліквідували спортивного чиновника, який на війну потрапив з в'язниці
19 сiчня, 10:43
ЗСУ відводять артилерію за межі досяжності російських дронів
Z-воєнкори скаржаться на нову тактику ЗСУ, через яку солдати РФ втрачають мотивацію наступати
18 сiчня, 21:15

Події в Україні

Окупанти атакували Україну «Іскандером» та дронами: як відпрацювала ППО
Окупанти атакували Україну «Іскандером» та дронами: як відпрацювала ППО
Смертельна ДТП на Кіровоградщині: є загиблі та постраждалі
Смертельна ДТП на Кіровоградщині: є загиблі та постраждалі
Карта бойових дій в Україні станом на 21 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 21 січня 2026 року
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: є загиблі (фото)
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: є загиблі (фото)
Втрати ворога станом на 21 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 21 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 січня: ситуація на фронті

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52
Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
Вчора, 19:56
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Вчора, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
19 сiчня, 17:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua