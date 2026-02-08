Запорізький напрямок: Сили оборони зачистили Тернувате від окупантів (відео)

Під час зачистки Тернуватого українські військові ліквідували одну ворожу групу, ще одну – взяли в полон

Українські Сили оборони зачистили від російських окупантів населений пункт Тернувате, що у Запорізькій області. Відповідне відео зі зверненям захисників поширив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає «Главком».

Українські воїни повідомили, що підрозділи Сил оборони виконують бойові завдання у Тернуватому Запорізької області, і селище перебуває під контролем України, а заяви окупантів про нібито окупацію Тернуватого є хибними.

За словами речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, ворог фактично не контролював населений пункт. Туди заходили лише диверсійно-розвідувальні групи, які встановлювали прапори для створення інформаційного ефекту.

Саме ці фото з російським триколором Міністерство оборони РФ використовувало як «доказ» захоплення селища, яке розташоване приблизно за 15 км від лінії фронту.

Під час зачистки Тернуватого українські військові ліквідували одну ворожу групу, ще одну – взяли в полон.

Як повідомлялось, останнім часом армія РФ намагається активізувати наступ на Запорізькому напрямку. Зокрема, поблизу Степногірська. Окупанти прагнуть рухатися в бік Запоріжжя.

За словами командира 429 окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрія Федоренка, росіянам не вдасться знищити Запоріжжя зброєю. Однак окупанти прагнуть наблизитися до міста.