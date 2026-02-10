Одещина: росіяни атакували енергетичний обʼєкт ДТЕК

Енергетики наголосили, що ремонт обʼєкта займе багато часу

Російські війська вчергове обстріляв енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одеській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що унаслідок удару по енергетиці зафіксовано значні руйнування. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

«Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки», – йдеться в заяві.

Як відомо, уночі 10 лютого російські загарбники завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. Через удар частково знеструмлено населені пункти у трьох громадах області. Обʼєкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення від генераторів.

Нагадаємо, ремонтні роботи на об'єктах генерації та розподілу тривають цілодобово. У вівторок і середу, 10–11 лютого, через низькі температури діятимуть жорсткіші графіки відключень світла.

Як повідомлялося, держава посилить контроль за відключеннями світла. Глава Міненерго Денис Шмигаль наголосив, що дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки, аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів розширену селекторну нараду щодо ліквідації наслідків масованих російських ударів по енергосистемі, що відбулися 7 лютого. Найбільш критична ситуація наразі зберігається в Києві та шести населених пунктах Херсонщини, де постійні атаки безпілотників унеможливлюють швидке відновлення мереж.