Удар по Слов'янську: загинули мати й дитина, є багато поранених (фото)
Росіяни скинули на місто сім авіабомб
Унаслідок ранкового удару по Слов'янську загинуло двоє людей, 16 отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
Сьогодні вранці росіяни скинули на місто сім авіабомб. Внаслідок цього загинули 11-річна дівчинка та її матір. Серед поранених є семирічна дівчинка, чоловік 1980 року народження перебуває у тяжкому стані.
За попередніми підрахунками, пошкоджено 14 приватних будинків, дві багатоповерхівки, адмінбудівлю, склади та ангари, інфраструктурний об'єкт, крамницю, СТО, заправку і 28 автомобілів.
«Остаточні наслідки атаки встановлюємо. У разі суттєвих оновлень повідомлятиму додатково», – додав очільник ОВА.
Раніше російські терористи атакували місто Дружківка на Донеччині. Під удар потрапив місцевий ринок, унаслідок чого сім людей загинули, 15 – зазнали поранень.
Коментарі — 0