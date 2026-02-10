Удар по Слов'янську: загинули мати й дитина, є багато поранених (фото)

За попередніми підрахунками, пошкоджено 14 приватних будинків, дві багатоповерхівки

Росіяни скинули на місто сім авіабомб

Унаслідок ранкового удару по Слов'янську загинуло двоє людей, 16 отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Сьогодні вранці росіяни скинули на місто сім авіабомб. Внаслідок цього загинули 11-річна дівчинка та її матір. Серед поранених є семирічна дівчинка, чоловік 1980 року народження перебуває у тяжкому стані.

фото: VadymFilashkin/Telegram

За попередніми підрахунками, пошкоджено 14 приватних будинків, дві багатоповерхівки, адмінбудівлю, склади та ангари, інфраструктурний об'єкт, крамницю, СТО, заправку і 28 автомобілів.

«Остаточні наслідки атаки встановлюємо. У разі суттєвих оновлень повідомлятиму додатково», – додав очільник ОВА.

Раніше російські терористи атакували місто Дружківка на Донеччині. Під удар потрапив місцевий ринок, унаслідок чого сім людей загинули, 15 – зазнали поранень.