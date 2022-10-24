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Російські терористи на Запорізькій АЕС. РНБО готує рішення про захист працівників станції 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Російські терористи на Запорізькій АЕС. РНБО готує рішення про захист працівників станції 
Фахівці ЗАЕС не можуть покинути ядерний об’єкт, вони мають моральне зобов’язання перед суспільством 
фото з відкритих джерел

«Треба приймати пакет політичних рішень з метою захисту колективу Запорізької АЕС» 

Російські окупанти змушують працівників ЗАЕС підписати договір з «Росатомом», але президент «Енергоатома» Петро Котін закликав не робити цього. Водночас українців за відмову можуть катувати та убивати. Про це у розмові з «Главкомом» повідомив радник глави уряду з питань енергетики Юрій Бойко.

«РНБО готує рішення про захист працівників Запорізької атомної станції. Я вважаю, що колектив станції потрібно захистити, і захист має бути належним чином юридично оформлений. Люди перебувають у надзвичайно тяжких умовах,  і це має бути взято до уваги. Це надзвичайно складне питання, я сподіваюся, що воно буде розглянуте на РНБО, адже потребує низки специфічних, в тому числі політичних, рішень», – наголосив Бойко.

Фахівці ЗАЕС не можуть покинути ядерний об’єкт, вони мають моральне зобов’язання перед суспільством, люди перебувають на своїх робочих місцях з абсолютною відповідальністю за свою  ділянку роботи, з розумінням наслідків, якщо ця робота не буде виконуватися.

«Тому на моє тверде переконання, щодо колективу ЗАЕС треба приймати пакет політичних рішень з метою їх захисту. Щоб вони розуміли: Україна з ними, і Україна на них чекає. Безумовно, це не стосується тих колаборантів, які у відкритий спосіб перейшли на бік окупантів, але таких одиниці», – наголосив радник глави уряду з питань енергетики. 

Нагадаємо, в місті Енергодар російські окупанти здійснили ротацію особового складу на Запорізькій атомній електростанції. 

Як стало відомо, працівників Запорізької АЕС, які підпишуть контракт із Росатомом, можуть мобілізувати до лав ворожої армії. 

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Теги: окупанти АЕС Україна президент робота радник

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