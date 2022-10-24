Російські терористи на Запорізькій АЕС. РНБО готує рішення про захист працівників станції 

«Треба приймати пакет політичних рішень з метою захисту колективу Запорізької АЕС»

Російські окупанти змушують працівників ЗАЕС підписати договір з «Росатомом», але президент «Енергоатома» Петро Котін закликав не робити цього. Водночас українців за відмову можуть катувати та убивати. Про це у розмові з «Главкомом» повідомив радник глави уряду з питань енергетики Юрій Бойко.

«РНБО готує рішення про захист працівників Запорізької атомної станції. Я вважаю, що колектив станції потрібно захистити, і захист має бути належним чином юридично оформлений. Люди перебувають у надзвичайно тяжких умовах, і це має бути взято до уваги. Це надзвичайно складне питання, я сподіваюся, що воно буде розглянуте на РНБО, адже потребує низки специфічних, в тому числі політичних, рішень», – наголосив Бойко.

Фахівці ЗАЕС не можуть покинути ядерний об’єкт, вони мають моральне зобов’язання перед суспільством, люди перебувають на своїх робочих місцях з абсолютною відповідальністю за свою ділянку роботи, з розумінням наслідків, якщо ця робота не буде виконуватися.

«Тому на моє тверде переконання, щодо колективу ЗАЕС треба приймати пакет політичних рішень з метою їх захисту. Щоб вони розуміли: Україна з ними, і Україна на них чекає. Безумовно, це не стосується тих колаборантів, які у відкритий спосіб перейшли на бік окупантів, але таких одиниці», – наголосив радник глави уряду з питань енергетики.

Нагадаємо, в місті Енергодар російські окупанти здійснили ротацію особового складу на Запорізькій атомній електростанції.

Як стало відомо, працівників Запорізької АЕС, які підпишуть контракт із Росатомом, можуть мобілізувати до лав ворожої армії.