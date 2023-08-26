Окупанти поцілили по одному з підприємств Херсона: є поранений (фото)
34-річного чоловіка доставлено до лікарні у стані середньої тяжкості
Сьогодні, 26 серпня, російські загарбники вдарили по одному з підприємств Херсона. Унаслідок цього один чоловік отримав поранення. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація в Telegram.
«Армія рф завдала удару по Херсону. Поцілили по одному з підприємств. Травми отримав 34-річний чоловік», – йдеться в повідомленні.
Постраждалого доставлено до лікарні у стані середньої тяжкості. Медики надають йому необхідну допомогу.
За даними начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка, у внаслідок обстрілу міста було влучання в комунальне підприємство.
Нагадаємо, що протягом сьогоднішнього дня противник безжалісно завдавав удари по Херсону. За різними адресами майже одночасно виникли пожежі в трьох житлових будинках, чотирьох господарчих спорудах та на території одного з підприємств міста. Унаслідок цього поранено двох містянок.
До слова, завершується 549-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби ворог завдав три ракетні та 34 авіаційні удари, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.
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