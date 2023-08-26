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Росіяни цілий день безжально гатили по Херсону, є поранені

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни цілий день безжально гатили по Херсону, є поранені
Майже одночасно, виникли пожежі в трьох житлових будинках, чотирьох господарчих спорудах та на території одного з підприємств
фото: ДСНС України

Рятувальникам неодноразово доводилось відходити в безпечні місця, щоб перечекати повторні обстріли

Протягом дня противник безжалісно наносив удари по місту Херсон. За різними адресами, майже одночасно, виникли пожежі в трьох житлових будинках, чотирьох господарчих спорудах та на території одного з підприємств міста. Про це інформує ДСНС України.

Росіяни цілий день безжально гатили по Херсону, є поранені фото 1

Рятувальникам неодноразово доводилось відходити в безпечні місця, щоб перечекати повторні обстріли, а потім знову повертатись до гасіння пожеж.

Росіяни цілий день безжально гатили по Херсону, є поранені фото 2

До ліквідації було задіяно 7 одиниць техніки та 34 рятувальники.

Росіяни цілий день безжально гатили по Херсону, є поранені фото 3

За даними Херсонської обласної військової адміністрації, поранено двох містянок. 41-річну жінку госпіталізували до лікарні з контузією й пораненнями ноги. У 70-річної місцевої жительки незначні ушкодження. Їй на місці надали необхідну допомогу.

Також вдень обстріляли будівлю медичного закладу в Херсоні. Пошкоджена будівля госпіталю, вибиті двері та 17 вікон. Загиблих та поранених немає.

Нагадаємо, 24 серпня через російський обстріл середмістя Херсона постраждала дитина.

Напередодні окупанти обстріляли лікарню на Херсонщині. Медзаклад не працював, приміщення були законсервовані, постраждалих серед цивільних немає. Пошкоджені два кабінети, стеля, система водопостачання, вщент зруйнований дах.

Теги: рятувальники Херсон

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