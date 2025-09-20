Окупанти просунулись поблизу чотирьох сіл – DeepState

В Україні триває 1305-й день повномасштабної війни

У ніч проти 21 вересня аналітики DeepState оновили мапу бойових дій.

Згідно з нею, ворог просунувся біля ворог просунувся біля трьох населених пунктів на лінії фронту. Окупанти просунулис у Березовому, Новоекономічному, біля Новоіванівки, Романівки.

Російські загарбники завдали одного комбінованого ракетного удару, застосувавши 37 ракет, 34 авіаційних удари, скинувши при цьому 54 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 2536 дронів-камікадзе та здійснили 3387 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.