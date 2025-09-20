Атака на українські міста, заяви Трампа: головне за ніч

Одна людина загинула через російську атаку на Дніпропетровщину

Окупанти атакували Київщину, Дніпропетровщину та Миколаїв, Трамп зробив декілька заяв про Україну.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 20 вересня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Дніпропетровщину

Цієї ночі окупанти обстріляли регіон дронами та ракетами.

За повідомленням ОВА, внаслідок російського обстрілу загинула одна людина, ще 13 постраждали. Більшість потерпілих госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Один чоловік перебуває у важкому стані.

Також у Дніпрі російські війська здійснили удар по багатоповерховому житловому будинку. У результаті вибуху значно пошкоджено кілька поверхів, руйнування торкнулися квартир, виникла пожежа.

У Павлограді виникла пожежа на підприємстві, по якому влучили росіяни. Лисак повідомив, що по Нікопольщині російська армія била FPV-дронами та артилерією. Поцілила по райцентру і Покровській громаді. Зайнявся приватний будинок.

Обстріл Київщини

У ніч на 20 вересня російські окупанти атакували ударними дронами та ракетами Київщину.

Постраждали три райони. Наслідки зафіксовано у Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах.

У Бориспільському районі пошкоджено майже 10 гаражних приміщень. В Обухівському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа приватного житлового будинку. На місці працюють рятівники ДСНС.

У Бучанському районі унаслідок падіння уламків збитої цілі сталося загоряння п'яти легкових автомобілів. Наразі пожежу ліквідовано.

Удар по Миколаєву

Цієї ночі російські терористи атакували ударними безпілотниками та ракетами Миколаїв. Мер Сєнкевич підтвердив, що російський агресор атакував Миколаїв дронами та ракетами. Про постраждалих інформація відсутня.

Комунальні служби перевіряють на пошкодження житловий сектор.

Заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу в Овальному кабінету заявив, що Штати не витрачають кошти на війну в Україні, але при цьому заробляють, бо НАТО купує зброю для України.

«Ми не витрачаємо жодних грошей на війну. Війну фінансує НАТО. НАТО купує наше обладнання. Насправді, ми... я не хочу заробляти на цій війні. Я не хочу, але ми заробляємо на цій війні, бо вони купують наше обладнання, як ви знаєте. Воно йде до НАТО, а потім НАТО робить з ним, що хоче», – сказав він.

Трамп повторив, що він з лідером Китаю Сі Цзіньпіном провів переговори та говорили про Україну:

«Ми з президентом Сі говорили про це. Я вважаю, що він справді хотів би, щоб це було зроблено (закінчення війни в Україні – «Главком»), і думаю, що він збирається співпрацювати з нами, щоб допомогти (закінчити війну в Україні – «Главком»)».

Також Трамп відреагував на порушення повітряного простору Естонії Росією.

Трамп повідомив, що для нього проведуть брифінг щодо цього інциденту і він згодом надасть детальнішу інформацію. Загалом він відповів, що «йому це не подобається».

«Знаєте, мені це не подобається. Мені це зовсім не подобається. Я не люблю, коли таке трапляється. Це може обернутися серйозними проблемами. Але я дам знати пізніше. Приблизно за годину вони проведуть для мене брифінг», – сказав Трамп.