Російський добровольчий корпус та бійці ЗСУ зупинили спробу прориву ворога на Донеччині

Під час штурмових дій та зачисток бійці РДК взяли в полон 16 російських військовослужбовців

Військові не допустили просування ворога у напрямку кордонів Дніпропетровської області

Російський добровольчий корпус та бійці «Братства» зі складу Головного управління розвідки Міністерства оборони України разом із воїнами 5-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ провели спільну операцію, зупинивши прорив російських військових у Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ГУР МО.

Зупинивши російський наступ, військові не допустили просування ворога у напрямку кордонів Дніпропетровської області. Під час штурмових дій та зачисток бійці РДК взяли в полон 16 російських військовослужбовців. Серед них так звані прапороносці, які мали зняти фейкові новини про нібито захоплення українських населених пунктів, зокрема, села Андріївка-Клевцове.

ГУР опублікувало кадри, на яких показали стрімкі піхотні штурми, роботу танкових екіпажів, влучні удари дронів та захоплення російських військовополонених.

До слова, морський дрон ГУР у бухті Новоросійська знищив п’ятьох елітних російських водолазів.

Також у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області внаслідок операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) було знищено російський склад боєприпасів та ліквідовано особовий склад окупантів. Операція відбулася 16 серпня 2025 року.