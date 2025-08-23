Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Російський добровольчий корпус та бійці ЗСУ зупинили спробу прориву ворога на Донеччині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Російський добровольчий корпус та бійці ЗСУ зупинили спробу прориву ворога на Донеччині
Під час штурмових дій та зачисток бійці РДК взяли в полон 16 російських військовослужбовців
фото з відкритих джерел

Військові не допустили просування ворога у напрямку кордонів Дніпропетровської області

Російський добровольчий корпус та бійці «Братства» зі складу Головного управління розвідки Міністерства оборони України разом із воїнами 5-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ провели спільну операцію, зупинивши прорив російських військових у Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ГУР МО.

Зупинивши російський наступ, військові не допустили просування ворога у напрямку кордонів Дніпропетровської області. Під час штурмових дій та зачисток бійці РДК взяли в полон 16 російських військовослужбовців. Серед них так звані прапороносці, які мали зняти фейкові новини про нібито захоплення українських населених пунктів, зокрема, села Андріївка-Клевцове.

ГУР опублікувало кадри, на яких показали стрімкі піхотні штурми, роботу танкових екіпажів, влучні удари дронів та захоплення російських військовополонених.

До слова, морський дрон ГУР у бухті Новоросійська знищив п’ятьох елітних російських водолазів.

Також у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області внаслідок операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) було знищено російський склад боєприпасів та ліквідовано особовий склад окупантів. Операція відбулася 16 серпня 2025 року.

Читайте також:

Теги: полон військові наступ Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військові мають право на деякі види виплат
Гроші для військових: які виплати та бонуси передбачені у 2025 році
21 серпня, 15:29
Росія та КНДР підтвердила участь північнокорейських військ у війні проти України
Експосол США в Росії: Кремль задіяв у війні КНДР, але диктує умови щодо миротворців в Україні
20 серпня, 05:29
Заступник командира Легіону «Свобода Росії» назвав три речі, які допоможуть зупинити Путіна
Заступник командира Легіону «Свобода Росії» назвав три речі, які допоможуть зупинити Путіна
16 серпня, 20:14
У Дружківці та кількох довколишніх селах залишаються близько 1879 дітей
Влада почала примусову евакуацію із Дружківки та кількох сіл Донеччини
16 серпня, 19:58
Сили оборони відкинули окупантів біля Добропілля
Успіхи ЗСУ на фронті, прогноз Трампа перед зустріччю із Путіним. Головне за 15 серпня
15 серпня, 21:37
Результати обох операцій уточнюються
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Сизрані: подробиці нічної операції ЗСУ
15 серпня, 10:48
Досудове розслідування триває
На Дніпропетровщині правоохоронці розслідують викрадення фермера
14 серпня, 07:00
У війську потрібні не тільки бойові посади
Начальник лазні та режисер: рейтинг незвичних вакансій в ЗСУ
13 серпня, 11:54
На місці удару працюють всі відповідальні служби
Окупанти вдарили по п'ятиповерхівці у Краматорську: є загибла та поранені
31 липня, 16:14

Події в Україні

ЗСУ повернули контроль над Зеленим Гаєм на Донеччині
ЗСУ повернули контроль над Зеленим Гаєм на Донеччині
Російський добровольчий корпус та бійці ЗСУ зупинили спробу прориву ворога на Донеччині
Російський добровольчий корпус та бійці ЗСУ зупинили спробу прориву ворога на Донеччині
Український нацгвардієць, якого вважали зниклим безвісти, перейшов на бік росіян
Український нацгвардієць, якого вважали зниклим безвісти, перейшов на бік росіян
Зеленський ввів санкції проти людей, які допомагають росіянам у війні. У списку – родичі Путіна
Зеленський ввів санкції проти людей, які допомагають росіянам у війні. У списку – родичі Путіна
На Донеччині російський дрон вбив волонтерку з Великої Британії
На Донеччині російський дрон вбив волонтерку з Великої Британії
У Дрогобичі, де виготовляють сіль, вона стала дефіцитом
У Дрогобичі, де виготовляють сіль, вона стала дефіцитом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 серпня 2025
60K
Синоптикиня Діденко розповіла, чи повернеться спека в Україну
8238
Скільки потрібно заробляти, щоб купити будинок у Німеччині
7257
Покоління зумерів відмовляється від друзів: названо причину
3330
Втрати ворога станом на 23 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

На Київщині вантажівка злетіла з дороги
Вчора, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
Вчора, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
Вчора, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
Вчора, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
Вчора, 18:53
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
21 серпня, 14:53

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua