Зрадник ЗСУ очолив російський наступ на Куп'янськ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Зрадник ЗСУ очолив російський наступ на Куп’янськ
Колишній український офіцер став генералом РФ і веде бої за Куп’янськ
фото: росЗМІ

Після анексії Криму у 2014 році Стороженко перейшов на бік Росії та отримав російський паспорт

Російські війська намагаються штурмувати український Куп’янськ, використовуючи для просування підземну газову трубу під річкою Оскіл – так само, як це було раніше під Авдіївкою та Суджею. За даними ВВС, командування наступом на місто здійснює колишній український офіцер, який зрадив присягу та перейшов на бік Росії, пише «Главком».

Москва прагне захопити хоча б частину позицій у зруйнованому місті, щоб підтвердити заяви власного генштабу. Офіційно російське командування повідомило, що нібито контролює близько половини Куп’янська, проте незалежні карти бойових дій не підтверджують жодного суттєвого просування.

Начальник генштабу РФ Валерій Герасимов регулярно публікує звіти про нібито успіхи російського наступу, які значно відрізняються від реальної ситуації на фронті. Так, на відео Герасимова про «практично повністю заблокований Куп’янськ» російські війська фактично контролюють лише північні околиці міста, а українські війська проводять контратаки.

Навіть російські воєнні блогери іронізують над такими «перемогами», зазначаючи, що дані про «захоплення половини міста» надходять лише від командування 6-ї армії, яке подає спотворену інформацію в Генштаб.

Командує наступом на Куп’янськ генерал-лейтенант Сергій Стороженко – колишній офіцер Збройних сил України. Народжений у 1975 році в селі Мурафа на Харківщині, Стороженко розпочав службу у ЗСУ у 1992 році, пройшов шлях від командира роти до комбата, служив у Косові в складі сил KFOR.

Після анексії Криму у 2014 році він перейшов на бік Росії, отримав російський паспорт і очолив 126-ту бригаду берегової охорони. У 2023 році за указом Володимира Путіна він був підвищений до генерал-лейтенанта та призначений командиром 6-ї армії, яка нині веде бої на Куп’янському напрямку.

За свідченнями колишніх колег, Стороженко вже під час анексії Криму агітував українських військових переходити на бік Росії і від самого початку проводив «подвійну гру».

Попри роки наступу, російським військам не вдається повністю взяти місто. Вдалося лише закріпитися на західному березі річки і створити плацдарм, звідки тривають спроби просування. Українські сили постійно перерізають маршрути постачання та ведуть контратаки, зокрема на північних околицях Куп’янська.

Для перекидання підкріплень росіяни використовують газопровід, що не діє, між селами Лиман Перший та Радьківка. Труба простягається близько 13 км і дозволяє переправляти особовий склад без прямого контакту з українськими позиціями. У полоні захоплені солдати повідомляють, що групами по десять людей їх відправляли через трубу, проте більшість таких підрозділів зазнає великих втрат.

За даними українських військових, виходи з труби перебувають під вогневим контролем ЗСУ, а сама переправа не веде безпосередньо в місто. Через це перекидання важкої техніки неможливе, що значно ускладнює штурм Куп’янська.

Нагадаємо, російські війська продовжують активні спроби просочитися в Куп'янськ, зокрема на північних околицях міста, де вже неодноразово фіксувалися спроби закріплення. За даними DeepState, ворог здійснює регулярні маневри, намагаючись прорахувати слабкі місця української оборони для подальшого просування в місто

Теги: Куп'янськ наступ штурм росіяни колабораціонізм зрадники

