Карта бойових дій в Україні станом на 9 грудня 2024 року

Протягом минулої доби відбулося 178 бойових зіткнень

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали по території України 12 авіаційних ударів, скинувши 24 КАБи. Крім цього, росіяни залучили для ураження 444 дрони-камікадзе та здійснили понад 2,5 тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 178 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячішою залишається ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог чотири рази без успіху атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська, Липців та Високої Яруги.

На Куп’янському напрямку

Противник вісім разів проводив штурми у районах Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового. Українські захисники відбили шість атак, ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку

Протягом минулої доби російські загарбники 28 разів атакували позиції українців неподалік Богуславки, Дружелюбівки, Копанки, Зеленого Гаю, Зарічного, Тернів, Ямполівки, Надії та Макіївки. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Краматорському напрямку

Наші захисники зупинили три наступальні дії росіян поблизу населених пунктів Ступочки, Часів Яр та Біла Гора.

На Торецькому напрямку

Росіяни вісім разів атакували сили оборони біля Торецька, Диліївки, Леонідівки та Щербинівки, наразі точиться одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку

Від початку минулої доби росіяни 53 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Новий Труд, Жовте, Новотроїцьке та Чумацьке. Чотири атаки досі тривають.

Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 329 окупантів, 142 з них – безповоротно. Крім цього, знищено одну бойову броньовану машину, дві одиниці автомобільної техніки та міномет.

На Курахівському напрямку

Ворог 40 разів атакував наші позиції поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Максимільянівки, Дачного, Курахового, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки та Успенівки. Тридцять шість наступальних дій противника зупинено Силами оборони, чотири атаки тривають дотепер. З початку минулої доби на цьому напрямку знешкоджено 97 окупантів, 51 з них – безповоротно, також знищено три бойові броньовані машини та один автомобіль.

На Времівському напрямку

Загарбники здійснили 19 наступальних дій неподалік Новосілки, Новодарівки, Сухих Ялів та Благодатного.

На Оріхівському напрямку

Українські захисники відбили один ворожий штурм поблизу Нестерянки. Також противник скинув десять авіабомб на райони населених пунктів Новоандріївка та Мала Токмачка.

На Придніпровському напрямку

Чотири рази росіяни зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі українців.

На Гуляйпільському та Сіверському напрямках

Ворог активних дій не проводив.

Минулої доби відзначено воїнів 31-ї окремої механізованої бригади, 124-ї окремої бригади територіальної оборони, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 71-ї окремої єгерської бригади та 425-го окремого штурмового батальйону, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 1020-й день повномасштабної війни в Україні.