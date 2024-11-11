Німеччина розповіла, чому для навчань українських військових використовувались музейні танки

інструктори з 17 країн навчили близько 18 тисяч українських військовослужбовців у Німеччині керувати високотехнологічними танками

Для навчань українських військових у Німеччині використовували у тому числі танки з музеїв, аби навчати тактиці мінно-вибухових пасток, яку використовують російські солдати на полі бою. Про це повідомив Reuters.

Як розповів виданню німецький генерал-лейтенант Андреас Марлоу, командувач тренувальної місії ЄС для України, інструктори з 17 країн навчили близько 18 тисяч українських військовослужбовців у Німеччині керувати високотехнологічними танками і високоточними системами протиповітряної оборони, а також передали свої навички снайперам, інженерам, парамедикам.

За словами Марлоу, музейні системи використовуються російською стороною, і вони іноді встановлюють міни-пастки в покинутій техніці.

«Використання таких транспортних засобів на навчаннях полегшує демонстрацію того, де потрібно бути обережним, щоб не спровокувати вибух, якщо ви знайдете їх на полі бою і відкриєте дверцята», – пояснив він.

Однак на запитання, відки були позичені такі танки і скільки з них було у використання, командування навчань повідомляти відмовилося.

Нагадаємо, у Великій Британії в рамках багатонаціональної навчальної операції ІНТЕРФЛЕКС тривали навчання військовослужбовців Сил оборони України з відпрацювання штурмових дій на місцевості з приміською забудовою, зокрема штурму та зачистці будівель.