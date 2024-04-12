Окупанти просунулися на лівому березі Херсонської області: аналіз ISW

Окупанти намагаються просунутися на кількох напрямках

На фронті тривають позиційні бої на кількох напрямках. Російські загарбники нещодавно просунулися поблизу українського плацдарму на лівому березі Херсонської області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських сил

Російські війська нещодавно підтвердили просування поблизу Кремінної на тлі позиційних боїв у цьому районі 11 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 квітня, показують, що російські сили незначно просунулися на схід від Тернів. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Тернів, але на Куп’янському напрямку штурмів не проводили.

11 квітня позиційні бої тривали на північний схід від Бахмута, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Позиційні бої тривали на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського, на південний схід від Сіверська в районі Виїмки та на південь від Сіверська в районі Роздолівки.

Російські війська нещодавно підтвердили наступ у напрямку Часового Яру на тлі позиційних боїв 11 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 квітня, також вказують на те, що російські війська просунулися на захід від Іванівського (на схід від Часів Яру). Позиційні бої тривали поблизу Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки.

11 квітня позиційні бойові дії тривали на захід від Авдіївки, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Позиційні бої тривали на північний схід від Авдіївки в районі Новокалинового, Новобахмутівки та Бердичів; на захід від Авдіївки біля Уманського та Семенівки; і на південний захід від Авдіївки поблизу Первомайського та Нетайлового.

Повідомляється, що 11 квітня російські війська просунулися на південний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Позиційні бойові дії тривали на захід від Донецька поблизу Побєди, Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька поблизу Новомихайлівки.

Російські сили нещодавно незначно просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області на тлі позиційних боїв у цьому районі 11 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 квітня, показують, що російські сили нещодавно незначно просунулися на південь від Урожайного. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили кілька атак росіян біля Старомайорського.

Російські війська нещодавно просунулися на заході Запорізької області на тлі позиційних боїв у цьому районі 11 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 квітня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися в межах Роботиного. Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та на північний захід від Вербового.

Російські війська нещодавно просунулися поблизу українського плацдарму на лівому березі Херсонської області та на островах у річці Дніпро. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 квітня, показують, що російські війська нещодавно просунулися поблизу Кринок. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 квітня, показують, що російські війська нещодавно почали діяти на південній частині острова Великий Потьомкінський.

11 квітня російські джерела заявили, що російські війська відбили українські диверсійно-розвідувальні групи, які намагалися висадитися на лівому березі Херсонської області та на бурову платформу в Чорному морі.