Ворог наступатиме в найближчі місяці: Буданов назвав напрямок

Буданов: «Ситуація досить складна, але контрольована»

Наступ російських військ очікується наприкінці травня, на початку червня. Стратегічним напрямком для ворога є Покровськ. Також можливе просування в бік Часового Яру на Донеччині. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

«Ми очікуємо посилення російських наступальних дій наприкінці весни і на початку літа, особливо в районі Донбасу. Трохи підсуватимуться до Часового Яру. Рухатимуть у бік міста Покровськ, у стратегічному напрямку на Покровськ», - сказав він.

Водночас головний розвідник країни вважає, що до початку очікуваного російського наступу значних змін на фронті не відбудеться.

«Ситуація досить складна, але контрольована», – наголосив Буданов.

Крім того, очільник ГУР вважає можливим також і український контрнаступ цього року, однак говорити на цю тему докладніше він не захотів, пояснюючи тим, що відповідальність за цю сферу лежить на Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що російська окупаційна армія намагається захопити село Роботине Запорізької області, але всі спроби прорватися до цього населеного пункту зазнають невдачі.

Як повідомлялося, активні бої точаться також і за Часів Яр на Донеччині. За словами офіцера Збройних сил України Миколи Мельника, окупаційна армія Росії ставить для себе одну ціль – підготовка плацдармів для майбутнього наступу.

До слова, Росія готує новий наступ на травень-червень 2024 року: її війська намагатимуться наступати на позиції ЗСУ протягом усього літа, заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО.

Раніше президент Володимир Зеленський переконував, що українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Однак імовірно, Росія готує новий наступ.

Нині ж, на думку британських розвідників, росіяни дещо знизили темп свого наступу на фронті в Україні. Прицинами цього можуть бути втрати окупаційної армії і так звані «вибори президента РФ».