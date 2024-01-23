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Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі на Сумщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі на Сумщині
На місці працюють всі необхідні служби над ліквідацією наслідків
фото з відкритих джерел

Інформація щодо руйнувань та постраждалих внаслідок російського удару уточнюється

Російські військові під час масованої атаки по Україні 23 січня завдали ударів по Шостці Сумської області. Під обстріл потрапила критична інфраструктура міста. Про це повідомляє Сумська ОВА.

«Сьогодні, 23 січня о 7:05 ранку агресором був нанесений ракетний удар по об’єктах критичної інфраструктури міста Шостки», – йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, на місці працюють всі необхідні служби.

«Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється», – додали в адміністрації.

Нагадаємо, внаслідок російської ракетної атаки станом на 09:22 в столиці 18 постраждалих. З них 13 – госпіталізовані, в тому числі троє дітей.

До слова, Польща сьогодні вранці, 23 січня, підіймала у небо авіацію. Це сталося на тлі ракетної атаки російських військ по Україні.

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Теги: Сумщина війна окупанти обстріл

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