Утилізація замороженої сперми загиблих військових. Радуцький розставив крапки над «і»

Як зазначив Радуцький, прийнятий законопроєкт 3496-IX стосується виключно військовослужбовців, які внаслідок травми втратили можливість мати дітей

Голова Комітету Верховної Ради наголошує, жодних правових підстав для утилізації зараз немає

Репродуктивні клітини українських захисників у випадку загибелі не утилізуватимуть. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

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Як зазначив Радуцький, прийнятий законопроєкт 3496-IX стосується виключно військовослужбовців, які внаслідок травми втратили можливість мати дітей, а не загиблих воїнів.

За словами нардепа, внесення відповідних правок мало виключно процесуальний характер, аби уникнути суперечності закону зі статтею 248 Цивільного кодексу, яка передбачає припинення представництва за довіреності після смерті довірителя.

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Голова Комітету Верховної Ради наголошує, жодних правових підстав для утилізації зараз немає, адже закон не набрав чинності.

«Задля розв’язання цієї колізії до 23 березня 2024 року (дата вступу законопроекту у дію) Верховна Рада ухвалить зміни до Цивільного кодексу, які враховуватимуть інтереси сімей загиблих воїнів. Верховна Рада забезпечить захист інтересів захисників та їхніх родин. Ми забезпечимо прийняття всіх необхідних законодавчих норм, щоб памʼять про загиблих Героїв жила не лише в назвах вулиць і памʼятних табличках, а й в їхніх дітях», – написав нардеп.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький відреагував на скандал фото: скріншот

Раніше адвокатка Олена Бабіч поширила інформацію, що вже з березня клініки будуть зобовʼязані утилізовувати заморожену раніше сперму. Це спричинило інформаційний спалах.

Юрист, Даниїл Попков, проаналізував Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права військовослужбовців та інших осіб на біологічне батьківство (материнство). За його словами, закон не регулює заборону використовувати заморожений біоматеріал, він більше про оплату послуг зі зберігання репродуктивних клітин.