Північнокорейські війська взяли на себе місію з розмінування Курщини

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Північнокорейські війська взяли на себе місію з розмінування Курщини
Північнокорейські війська розміновують Курську область
скриншот з відео

Росія ж висловила подяку Північній Кореї за «безкорисливу та героїчну допомогу»

Північнокорейські війська активно беруть участь у розмінуванні Курської області. Про це повідомляє Міноборони РФ, пише «Главком».

За словами російських командирів, військові з КНДР відіграють ключову роль у забезпеченні безпеки території.

Російські командири високо оцінюють професіоналізм північнокорейців, відзначаючи, що вони швидко освоюють техніку виявлення мін і продовжують виконувати завдання нарівні з російськими саперами. В одному з відео, опублікованому Міністерством оборони РФ, північнокорейські солдати демонструють типи мін та спеціальне обладнання для їх виявлення, а також беруть участь у навчаннях та співають російські патріотичні пісні.

Росія ж висловила подяку Північній Кореї за «безкорисливу та героїчну допомогу». Речник Кремля Дмитро Пєсков підкреслив важливість цієї підтримки, назвавши її небезпечною, але надзвичайно цінною для Росії.

Нагадаємо, понад 10 тис. північнокорейських військових перебувають на території Росії поблизу кордону з Україною, виконуючи охоронні завдання. 

Зауважимо, що за оцінкою британської розвідки, понад половина військовослужбовців КНДР, які допомагають Росії у війні проти України, могли загинути або отримати поранення під час бойових операцій у Курській області РФ. Це перший зафіксований випадок прямої участі північнокорейських військ у наступальних операціях проти України. 

Раніше лідер КНДР Кім Чен Ин пообіцяв повну підтримку Росії, у відповідь російський диктатор Путін похвалив північнокорейських солдатів, які воюють проти України. 

Варто зазначити, що Північна Корея значно поліпшила можливості своєї армії після шести місяців бойових дій в Україні. Згідно з оцінкою української розвідки, північнокорейська армія вдосконалила точність своїх балістичних ракет, розробила можливості ведення війни за допомогою дронів і прискорила виробництво сучасної зброї за допомогою провідних російських вчених.

