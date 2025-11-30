Головна Світ Соціум
Молдова заявила, що російські дрони знову порушили її повітряний простір

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Молдова заявила, що російські дрони знову порушили її повітряний простір
фото: Міністерство закордонних справ Молдови

Президентка Молдови Майя Санду різко засудила цей акт порушення, заявивши, що він є незаконним і небезпечним

Молдова знову зафіксувала порушення свого повітряного простору російськими безпілотниками, що становить серйозну загрозу для авіаційної безпеки країни. Інцидент стався в ніч на 29 листопада, коли два дрони пролітали над територією Молдови, що призвело до тимчасового закриття повітряного простору. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Молдови, пише «Главком».

За інформацією Міністерства внутрішніх справ Молдови, обидва безпілотники типу Gherbera пролетіли з Одеської області України через територію Молдови та попрямували вглиб України. Під час інциденту було закрито повітряний простір на більш ніж годину, а кілька авіарейсів були перенаправлені до Румунії.

Президентка Молдови Майя Санду різко засудила цей акт порушення, заявивши, що він є незаконним і небезпечним, створюючи загрозу для цивільних рейсів та життя людей. Вона також висловила підтримку Україні, підкресливши, що це частина загрози, яку Росія представляє для безпеки в регіоні.

«Це не мова дипломатії, і не мова країни, яка претендує на мирні переговори. На шляху до знищення мирних жителів російські безпілотники знову порушили повітряний простір Молдови, що призвело до його тимчасового закриття аеропорту. Ми засуджуємо ці атаки та підтримуємо Україну», – написала вона.

Молдова продовжує контролювати свій повітряний простір та закликає громадян бути уважними, дотримуючись офіційних рекомендацій для забезпечення безпеки.

Нагадаємо, після масованої атаки РФ на Україну у ніч на 26 листопада, у Молдові було виявлено шість дронів, які без дозволу перетнули повітряний простір країни.

Тоді Міністерство закордонних справ Молдови викликало російського посла та передало йому ноту протесту через порушення повітряного простору російськими дронами.

Згодом парламент Молдови ухвалив рішення про закриття Російського центру науки і культури в Кишиневі. 

Рішення про закриття центру стало відповіддю на нещодавні інциденти, зокрема, на вторгнення дронів у повітряний простір Молдови, яке було названо неприйнятним. 

безпілотник Молдова росіяни

