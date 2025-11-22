Головна Країна Події в Україні
Росіяни розстріляли п’ятьох беззбройних військовополонених українців

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Росіяни розстріляли п’ятьох беззбройних військовополонених українців
Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину
фото Донецької обласної прокуратури

Окупанти змусили захисників лягти на землю обличчям до низу та поцілили в них із автомата

Російські окупанти розстріляли п’ятьох українських військовополонених на Донеччині. За цим фактом правоохоронці почали розслідування. Як інформує «Главком», про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Розстріл беззбройних українських військових зняли самі росіяни на відео з дрона. На ньому видно, як українські бійці лежали на землі обличчям донизу, а один з окупантів відкрив по них прицільний вогонь із автомата.

Росіяни розстріляли п’ятьох беззбройних військовополонених українців фото 1

На ньому чутно, як окупанти радіють страті українських бійців, коментуючи це репліками «еб*ть там головы полетели, красавцы», «за наших парней».

Як повідомили у прокуратурі, розстріл стався 19 листопада під час штурму українських позицій поблизу селища Котлине, що у Покровському районі.

Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини – ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше російські окупанти розстріляли двох українських військових на околиці Затишшя Запорізької області.

Також за доказовою базою Служби безпеки та Національної поліції довічний термін ув’язнення отримав окупант, який розстріляв українського військовополоненого на Запорізькому напрямку.

До слова, в Україні двох російських солдатів заочно засудили до дванадцяти років ув'язнення за вчинення воєнних злочинів під час окупації Київщини у травні 2022 року. Засуджені – військовослужбовці 6-го танкового полку 90-ї танкової дивізії центрального військового округу ЗС РФ.

Теги: полон розслідування прокуратура окупанти

