Спецпризначенці вперше збили російський гелікоптер Мі-8 далекобійним дроном

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Спецпризначенці вперше збили російський гелікоптер Мі-8 далекобійним дроном
Російська армія втратила під час повномасштабної війни 347 гелікоптерів
фото ілюстративне

«Ця місія залишила для ворога дуже багато запитань», – зазначили в ССО

Бійці Сил спеціальних операцій уперше збили в повітрі російський гелікоптер Мі-8 далекобійним дроном. Як інформує «Главком», про це повідомили в ССО.

За даними військових, збиття відбулося над селом Кутейникове, що в Ростовській області РФ. Ворожий гелікоптер збили далекобійним дроном FP-1.

«Ця місія залишила для ворога дуже багато запитань, відповіді на які знають тільки члени екіпажу Мі-8, але не розкажуть», – додали військові.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 22 листопада російська армія втратила під час повномасштабної війни 347 гелікоптерів та 428 літаків.

Нагадаємо, у Криму розвідники спалили російський гвинтокрил і дороговартісні системи ППО. 

До слова, у четвер, 13 листопада, українська розвідка провела операцію, яка заблокувала важливу логістичну артерію Кремля. Поблизу населеного пункту Сосновка в Хабаровському краї РФ пролунав вибух, який перекрив рух вантажів на Транссибірській магістралі – одній з основних залізничних ліній Росії, що використовується для постачання зброї та боєприпасів, зокрема з Північної Кореї.

Раніше розвідка повідомила про серію успішних операцій проти логістичної інфраструктури ворога. «Повстанці «Свободи Росії» активно діють від початку повномасштабної війни та наразі є одним з найбільших та найефективніших рухів спротиву на території РФ. Цілями ударів стали локомотиви, які московити використовують для постачання озброєння, боєприпасів та техніки в ході бойових дій проти України», – йдеться в повідомленні.

