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ЗСУ наступають у напрямку Мелітополя: аналіз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ наступають у напрямку Мелітополя: аналіз ISW
фото з відкритих джерел

Українські війська продовжують утримувати позиції у східній (лівобережній) Херсонській області

Українські війська звільнили раніше втрачені позиції поблизу Ягідного (Донецька область), продовжили наступальні операції у західній частині Запорізької області та у напрямку Мелітополя. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Сіньківки, Петропавлівки та Іванівки на Куп'янському напрямку, поблизу Стельмахівки на Сватівському напрямку та поблизу Серебрянського лісництва на Кремінному напрямку.

Російські джерела 25 листопада стверджували, що українські війська просунулися на південний схід від Куп'янська та атакували вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна.

Російські блогери стверджували, що українські війська звільнили раніше втрачені позиції поблизу Ягідного. Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили атаки українських військ поблизу Захорюківки, Першотравневого та Іванівки на Куп'янському напрямку; та поблизу Григорівки на Лиманському напрямку.

За словами ISW, 25 листопада українські сили продовжували наступальні операції під Бахмутом, але не просунулися вперед.

Український генеральний штаб повідомив, що українські війська відбили російські наземні атаки в районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

ISW пише, що російські війська продовжили наступальні операції в районі Авдіївки 25 листопада та підтвердили наступ. 

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські наземні атаки на схід та південь від Новокалинового та поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного та Первомайського.

За словами ISW, російські війська продовжували наступальні операції на захід та південний захід від Донецька і, як повідомляється, незначно просунулися 25 листопада.

За словами ISW, українські війська 25 листопада продовжили наступальні операції у західній частині Запорізької області, але не досягли будь-яких заявлених чи підтверджених успіхів. Генштаб України повідомив, що українські війська продовжили наступальні операції у напрямку Мелітополя.

Український Генштаб 25 листопада повідомив, що українські війська продовжують утримувати позиції у східній (лівобережній) Херсонській області.

Раніше повідомлялося, що бійці Збройних сил України вперше опублікували відео з використанням української антидронової системи «Оберіг». Її презентували лише цієї осені. Українські захисники посадили за допомогою пристрою три ворожі дрони.

До слова, окупаційні війська почали здаватися в полон українським захисникам під Авдіївкою на Донеччині. 

Теги: наступ Генштаб ЗСУ

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