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Скільки ракетоносіїв тримають окупанти у Чорному морі: дані ЗСУ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Скільки ракетоносіїв тримають окупанти у Чорному морі: дані ЗСУ
Вороже корабельне угруповання наразі налічує 16 одиниць, серед яких три ракетоносії
фото ілюстративне

Кораблі окупантів перебувають якомога далі від українських ракет

Станом на 4 березня у Чорному морі перебувають три російські ракетоносії. Про це повідомила речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону.

«Кораблі окупантів перебувають у безпечному, як вони вважають, районі, якомога далі від українських ракет, аж за 100 морських міль — це близько 200 кілометрів. Продовжують тримати корабельне угруповання доволі велике, яке наразі налічує 16 одиниць, серед яких три ракетоносії: один надводний і два підводні. Туди-сюди вештається той надводний, тому є думка, що він заходив для переспорядження», – розповіла Гуменюк.

За її словами, дії ворога мають на меті тримати у напруженні населення та Сили оборони.

Гуменюк також зазначила, що ворог продовжує обстрілювати правобережжя Херсонщини, хоча цієї ночі кількість ударів трохи зменшилася. За словами речниці, загарбники стали використовувати нову тактику. Оскільки контрбатарейна робота ЗСУ не підпускає ворожу артилерію близько, ворог став активніше застосовувати бойові дрони.

«Це дуже небезпечно, тому треба бути дуже уважними. Не завжди є можливість попередити про таку небезпеку. Тому всіх мешканців правобережних пунктів попереджаємо про те, що ворог може атакувати з неба. Треба буди уже уважними та уникати скупчень людей», – застерегла Гуменюк.

Як повідомлялося, за даними ЗСУ, ймовірність нових ракетних обстрілів залишається дуже високою. Але росіяни можуть вдатися і до точкових ударів, або атак хвилями.

Теги: Чорне море корабель окупанти росія ракета

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