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Окупанти за добу 47 разів обстріляли Херсонщину: є загибла та поранені

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти за добу 47 разів обстріляли Херсонщину: є загибла та поранені
За добу окупанти 47 разів обстріляли Херсонщину
фото з відкритих джерел

Вороги використовували різні види озброєння – артилерію, РСЗВ, міномети і танки

Російські окупанти за минулу добу обстріляли Херсонську область 47 разів. Через ворожі удари загинула одна людина, а ще троє отримали поранення. Про це повідомляє в Telegram-каналі Херсонська ОВА.

«Російські загарбники 47 разів відкривали вогонь по мирним містам та селам Херсонщини. Вороги використовували різні види озброєння – артилерію, РСЗВ, міномети і танки», – йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, сам Херсон ворожа армія атакувала шість разів, снаряди влучили у житловий сектор та приватне підприємство.

«Протягом доби на Херсонщині через російські обстріли загинула 1 людина, поранення різного ступеня тяжкості дістали 3 жителі області», – інформують в ОВА.

Як повідомлялося, у ніч на 3 лютого російські окупанти масовано обстріляли Херсон. Місцеві пабліки повідомили про звуки вибухів у місті та пожежі. Над Херсоном після займань піднявся густий дим

Триває 345-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Миколаївка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Курдюмівка на Донеччині.

Теги: озброєння танки поранення Telegram Херсон армія окупанти

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