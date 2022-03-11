У разі хіматаки санкції зламають РФ за два дні – Арестович

Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною

Арестович переконаний, що країна-агресорка лише лякає Україну хімічною зброєю

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що країна-агресорка не застосовуватиме у війні проти України хімічну зброю. На його думку, такі погрози з боку Росії є лише залякуванням. Про це Арестович сказав ефірі телеканалу «Рада».

«З військової точки зору використання хімічної зброї є безглуздим. Потрібна велика кількість складних умов: і повітря, і температура, і вітер… До речі, це страшний злочин проти людства, який буде порівняний з бомбардуванням Хіросіми, наприклад. Це означає, що санкції, які зараз мають зламати Росію за два місяці, зламають її за два дні. Вони на це не підуть. Як на мене, це просто намагання залякати», – сказав він.

Нагадаємо, Велика Британія побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну та захопити Київ за кілька днів повністю провалився.

Раніше РФ звинуватила «українських націоналістів» у нібито підготовці якихось «провокацій» з використанням хімічної зброї у селі Золочів на Харківщині.

Також речниця МЗС Росії Марія Захарова заявляла, що у РФ начебто є документи, які «свідчать» про те, що Штати підтримали програму створення біологічної зброї в Україні, пов'язану з чумою, холерою та сибіркою. Київ і Вашингтон спростували такі заяви як абсурдні.

Нагадаємо також, що російські війська захопили Чорнобильську АЕС 24 лютого. В Офісі Президента побоювалися, що росіяни можуть викликати провокації на станції.

26 лютого Росія влаштувала над Чорнобилем імітацію повітряного бою. Напередодні у Чорнобилі було зафіксовано перевищення рівня радіації – офіційна інформація.

Окупанти тримають у заручниках працівників Чорнобильської електростанції.

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