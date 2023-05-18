Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти створюють резерви з мешканців окупованих територій

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти створюють резерви з мешканців окупованих територій
Окупанти влаштовують облави на мешканців окупованих територій України
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Нині у цих таборах перебувають понад 800 людей, з якими росіяни проводять інтенсивну бойову підготовку

Російські окупанти намагаються створити резерви з жителів тимчасово захоплених територій України, аби екстрено поповнити особовий склад передових підрозділів своїх військ, які щоденно зазнають великих втрат у живій силі. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

В окремих населених пунктах на тимчасово захопленій території України росіяни здійснюють облави та затримують місцевих жителів.

Під час облав усіх затриманих перевіряють на лояльність до окупаційного режиму, а чоловіків, які за віком можуть бути призвані на військову службу, арештовують, переважно за надуманими приводами.

Заарештованих у такий спосіб, як правило, відправляють до спеціально обладнаних польових таборів. Там на них чекають завезені з російських в’язниць злочинці, які погодилися брати участь у бойових діях.

Поблизу населених пунктів Рогове та Можніківка Луганської області росіяни облаштували декілька таких таборів, до яких під конвоєм з росії доставляють партії завербованих ув’язнених.

«До кінця травня очікується збільшення чисельності особового складу таборів з прибуттям ще двох партій в’язнів з росії, засуджених переважно за скоєння вбивств з особливою жорстокістю», – розповіла Маляр.

Нині у цих таборах перебувають понад 800 людей, з якими росіяни проводять інтенсивну бойову підготовку. Її планують завершити протягом одного місяця.

Після проходження в’язнями курсу бойової підготовки з ними укладатимуть контракти, які передбачають обов’язкову участь у бойових діях на тимчасово окупованій території України.

Нагадаємо, що російське командування почало використовувати на фронті штурмові роти «Шторм Z», які складаються зі злочинців, які ще не встигли потрапити до в’язниці. Зазначається, що міноборони РФ збирає рекрутів для поповнення втрат у військах, використовуючи всі доступні джерела.

Триває 449-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбулось 36 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Теги: окупанти Міноборони окуповані території

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ міцно тримають оборону Бахмута, жодної позиції за добу не втрачено
Росія стягнула до Бахмута «вагнерівців» із усіх напрямків – Міноборони
10 травня, 20:27
ЗСУ створюють нові мобільні групи ППО, які захищатимуть небо над Києвом
ЗСУ створюють нові мобільні групи ППО, які захищатимуть небо над Києвом
10 травня, 13:51
У фінал Євробачення пройшли представники 10 країн
Півфінал Євробачення, заява Пентагону про збиття російського «Кинджала»: головне за ніч
10 травня, 07:35
Війська РФ застосували фосфорні боєприпаси в районі Бахмута
Ворог обстрілює Бахмут запалювальними та фосфорними боєприпасами – Генштаб
7 травня, 18:32
на Луганщині колаборанти обговорюють евакуацію та вивезення обладнання
На Луганщині колаборанти почали готуватися до евакуації: названа причина
7 травня, 12:30
У Києві повітряна тривога тривала майже чотири години – з 02:21 до 06:02
Нічна атака на столицю: поліція показала наслідки
4 травня, 09:47
Росіяни вивезли військову техніку з місць зберігання на півночі Криму: супутникові фото
Росіяни вивезли військову техніку з місць зберігання на півночі Криму: супутникові фото
26 квiтня, 21:51
Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов
Коли закінчиться війна в Україні: прогноз Буданова (відео)
18 квiтня, 21:30
Активісти трохи попрацювали над банкнотами окупантів
Українські активісти зробили новий «дизайн» для російських рублів у окупованих містах (фото)
18 квiтня, 20:08

Події в Україні

Окупанти влучили по житловому будинку на Харківщині (оновлено)
Окупанти влучили по житловому будинку на Харківщині (оновлено)
Військово-лікарські комісії в усіх військових шпиталях України перейдуть на електронну чергу
Військово-лікарські комісії в усіх військових шпиталях України перейдуть на електронну чергу
Просив патріарха Кирила про допомогу: на Харківщині викрито священника Московської церкви
Просив патріарха Кирила про допомогу: на Харківщині викрито священника Московської церкви
Окупанти створюють резерви з мешканців окупованих територій
Окупанти створюють резерви з мешканців окупованих територій
Київ залишається маніакальною і недосяжною ціллю Путіна – Данілов
Київ залишається маніакальною і недосяжною ціллю Путіна – Данілов
Справа Князєва: правоохоронці заявляють, що суддя має місця для переховування за кордоном
Справа Князєва: правоохоронці заявляють, що суддя має місця для переховування за кордоном

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
170K
В Кремлі свято
41K
В Одесі прогриміли потужні вибухи
31K
Масована ракетна атака, вибухи в українських містах: головне за ніч
23K
У Києві чути вибухи, працює ППО
16K
Міноборони повідомило хороші новини з Бахмутського напрямку
14K
Росіяни атакували Вінничину і Хмельниччину (оновлено)

Новини

Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
Сьогодні, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
Вчора, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту