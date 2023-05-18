Окупанти створюють резерви з мешканців окупованих територій

Нині у цих таборах перебувають понад 800 людей, з якими росіяни проводять інтенсивну бойову підготовку

Російські окупанти намагаються створити резерви з жителів тимчасово захоплених територій України, аби екстрено поповнити особовий склад передових підрозділів своїх військ, які щоденно зазнають великих втрат у живій силі. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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В окремих населених пунктах на тимчасово захопленій території України росіяни здійснюють облави та затримують місцевих жителів.

Під час облав усіх затриманих перевіряють на лояльність до окупаційного режиму, а чоловіків, які за віком можуть бути призвані на військову службу, арештовують, переважно за надуманими приводами.

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Заарештованих у такий спосіб, як правило, відправляють до спеціально обладнаних польових таборів. Там на них чекають завезені з російських в’язниць злочинці, які погодилися брати участь у бойових діях.

Поблизу населених пунктів Рогове та Можніківка Луганської області росіяни облаштували декілька таких таборів, до яких під конвоєм з росії доставляють партії завербованих ув’язнених.

«До кінця травня очікується збільшення чисельності особового складу таборів з прибуттям ще двох партій в’язнів з росії, засуджених переважно за скоєння вбивств з особливою жорстокістю», – розповіла Маляр.

Нині у цих таборах перебувають понад 800 людей, з якими росіяни проводять інтенсивну бойову підготовку. Її планують завершити протягом одного місяця.

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Після проходження в’язнями курсу бойової підготовки з ними укладатимуть контракти, які передбачають обов’язкову участь у бойових діях на тимчасово окупованій території України.

Нагадаємо, що російське командування почало використовувати на фронті штурмові роти «Шторм Z», які складаються зі злочинців, які ще не встигли потрапити до в’язниці. Зазначається, що міноборони РФ збирає рекрутів для поповнення втрат у військах, використовуючи всі доступні джерела.

Триває 449-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбулось 36 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.