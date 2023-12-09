Окупанти вдарили артилерією по Куп’янську, вбито двох жінок

На місці злочину проти цивільного населення працюють правоохоронці

Російські загарбники атакували з артилерії місто Купʼянськ Харківської області. В результаті обстрілу загинули дві людини, ще одна отримала поранення. Про це заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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«Внаслідок ворожого обстрілу міста Куп‘янськ загинули 2 жінки 57 та 71 років. 30-річний чоловік отримав поранення», – повідомив він.

За його словами, окупанти вдарили із артилерії близько 15:30.

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Внаслідок обстрілу пошкоджені приватний будинок, гараж, паркан, літня кухня.

На місці злочину проти цивільного населення працюють правоохоронці.

Нагадаємо, у суботу, 9 грудня, вранці російська окупаційна армія вдарила по Бериславу з безпілотника.

Як повідомлялося, 8 грудня ввечері російські військові обстріляли Херсон. Після ворожого обстрілу російських окупантів виникли перебої з електрикою.