Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили по АЗС на Дніпропетровщині: є загиблі, серед них – дитина

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти вдарили по АЗС на Дніпропетровщині: є загиблі, серед них – дитина
На місці влучання виникла пожежа
фото: Олександр Ганжа/Telegram

Унаслідок російського удару шестеро людей отримали поранення

Росіяни реактивним «шахедом» атакували автозаправну станцію під Кривим Рогом у Широківській громаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу та голову Криворізької міської військової адміністрації Олександра Вілкула.

«Троє людей загинули через ворожу атаку на Широківську громаду Криворізького району. На місці влучання виникла пожежа. Понівечені заправка і автівки», – наголосив Ганжа.

Вілкул уточнив, що внаслідок російського удару шестеро людей отримали поранення. Їм надається вся необхідна допомога.

«Загиблі на автозаправці – чоловік 41 років, жінка 40 років, хлопчик – восьми років. Вічна пам'ять. Співчуття рідним та близьким...», – додав Вілкул.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня російська ракета влучила у приватний будинок у селищі Радушне поблизу Кривого Рогу. Під завалами загинули члени багатодітної родини Воронових.

Читайте також:

Теги: війна АЗС Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Порти Великої Одеси вже третій тиждень працюють під постійними російськими атаками
Росія б'є по зерновому коридору: що відбувається з морським експортом України Тема тижня
25 липня, 11:30
У Києві повітряна тривога тривала понад годину
У Києві повітряна тривога тривала понад годину
6 липня, 09:23
Олександру Кучаю назавжди 52
Майор поліції дістав тяжкі поранення у боях за Донеччину. Згадаймо Олександра Кучая
10 липня, 09:00
Російський БпЛА атакував одну із АЗС Запоріжжя 12 липня
Радник міністра оборони попередив про нову тактику російських ударів по Україні
12 липня, 14:49
На Одещині дрони влучили у багатоповерхівку та Епіцентр
Нічна атака на Одещину: палають багатоповерхівка та «Епіцентр»
12 липня, 23:30
Масштабна пожежа охопила торговий центр у Запоріжжі
Масштабна пожежа охопила торговий центр у Запоріжжі після удару РФ (фото)
25 липня, 01:29
З огляду на позицію Києва, «замороження війни як таке неможливе», кажуть у Кремлі
Президент Казахстану порадив Путіну заморозити війну: диктатор відреагував
25 липня, 21:06
Один з монтерів колії отримав під час вибуху травму несумісну з життям
РФ атакувала ремонтну бригаду «Укрзалізниці» на Донеччині: є загиблий та поранені
27 липня, 17:58
Глава Пентагону Піт Гегсет відтермінував передачу військової допомоги Україні
США розтягнули передачу $400 млн допомоги Україні до 2029 року
28 липня, 09:52

Події в Україні

Окупанти вдарили по АЗС на Дніпропетровщині: є загиблі, серед них – дитина
Окупанти вдарили по АЗС на Дніпропетровщині: є загиблі, серед них – дитина
Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2026 року
ЗСУ зупинили наступ Росії на Слов'янському напрямку – ISW
ЗСУ зупинили наступ Росії на Слов'янському напрямку – ISW
Втрати ворога станом на 3 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 3 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 серпня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 3 серпня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 3 серпня 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 серпня 2026
86K
Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас
86K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
61K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
52K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції

Новини

Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
Вчора, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
1 серпня, 04:00
Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
31 липня, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
31 липня, 07:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua