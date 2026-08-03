Окупанти вдарили по АЗС на Дніпропетровщині: є загиблі, серед них – дитина

Унаслідок російського удару шестеро людей отримали поранення

Росіяни реактивним «шахедом» атакували автозаправну станцію під Кривим Рогом у Широківській громаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу та голову Криворізької міської військової адміністрації Олександра Вілкула.

«Троє людей загинули через ворожу атаку на Широківську громаду Криворізького району. На місці влучання виникла пожежа. Понівечені заправка і автівки», – наголосив Ганжа.

Вілкул уточнив, що внаслідок російського удару шестеро людей отримали поранення. Їм надається вся необхідна допомога.

«Загиблі на автозаправці – чоловік 41 років, жінка 40 років, хлопчик – восьми років. Вічна пам'ять. Співчуття рідним та близьким...», – додав Вілкул.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня російська ракета влучила у приватний будинок у селищі Радушне поблизу Кривого Рогу. Під завалами загинули члени багатодітної родини Воронових.