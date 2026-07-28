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США розтягнули передачу $400 млн допомоги Україні до 2029 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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США розтягнули передачу $400 млн допомоги Україні до 2029 року
Глава Пентагону Піт Гегсет відтермінував передачу військової допомоги Україні
фото: Reuters

Члени Конгресу розкритикували графік Пентагону, адже кошти можуть надійти вже після завершення президентства Дональда Трампа

Адміністрація Дональда Трампа повідомила американських законодавців, що не планує використати до кінця поточного фінансового року всі $400 млн, які Конгрес передбачив на підтримку України. Згідно з планом Міністерства війни США, остаточне використання цих коштів триватиме до осені 2029 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними агентства, у травні Міністерство війни США надіслало членам Конгресу лист із планом використання коштів. Однак через два місяці після цього фінансування досі не було ані виділене, ані підтверджене укладеними контрактами.

Як повідомили Reuters два джерела, члени Конгресу вважають запропонований Пентагоном графік надто повільним з огляду на повномасштабну війну Росії проти України.

У листі Міністерства війни зазначено, що кошти використовуватимуться протягом 2026 фінансового року, який завершується 30 вересня. Водночас остаточне освоєння всіх $400 млн заплановане до 30 вересня 2029 року.

Reuters звертає увагу, що другий президентський термін Дональда Трампа завершується 20 січня 2029 року. Таким чином, якщо графік не зміниться, повністю передбачені Конгресом кошти можуть бути використані вже після завершення його каденції.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Пентагон не встиг укласти контракти на постачання озброєння для України на $910 млн у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Через це ці кошти втратили чинність. 

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають достатньо боєприпасів, попри повідомлення про швидке скорочення запасів американської зброї. Водночас глава Білого дому вкотре згадав військову допомогу Україні за президентства Джо Байдена.

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Теги: військова допомога Україна війна США

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