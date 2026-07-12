Нічна атака на Одещину: палають багатоповерхівка та «Епіцентр»

На Одещині дрони влучили у багатоповерхівку та Епіцентр

Російські дрони атакували цивільну інфраструктуру в Одеському районі відразу після оголошення тривоги

Російські війська в ніч проти 13 липня здійснили чергову атаку ударними безпілотниками по Одеській області. Під ударом опинився Одеський район, де зафіксовано влучання в житлову та комерційну забудову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Так, повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА в Одеському районі було оголошено о 21:18. Невдовзі після цього загарбники здійснили пуски безпілотників у напрямку регіону, а пізніше пролунали і вибухи.

За попередніми даними, в Одеському районі зафіксовано два влучання:

один із російських безпілотників поцілив у верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку, спричинивши руйнування;

інший ворожий БпЛА пошкодив дах будівлі великого будівельного супермаркету.

Після влучань на обох об'єктах виникли пожежі. Одесити в соцмережах уточнили, що приліт БПЛА стався в будинок у житловому масиві "Радужний", а Одеська обласна військова адміністрація опублікувала фотографії з "Епіцентру", куди влучив БПЛА «Гербера» .

Ворожий БпЛА пошкодив дах будівлі великого будівельного супермаркету фото: Одеська ОВА

До ліквідації наслідків атаки були залучені підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували займання.

Станом на момент оприлюднення офіційної інформації дані про постраждалих або загиблих уточнювалися. На місцях працюють екстрені служби, правоохоронці та комунальні служби, які документують наслідки російського удару.

В Одесі влучання у багатоповерхівку фото: Одеська ОВА

Влада закликає жителів області залишатися в укриттях і дотримуватися правил безпеки, поки триває повітряна тривога, оскільки існує загроза повторних ударів ударними безпілотниками.

Зазначимо, що в липні російські війська неодноразово застосовували проти Одеської області ударні безпілотники та балістичні ракети, завдаючи ударів по житлових будинках, цивільній інфраструктурі, енергетичних об'єктах, автозаправних станціях і комерційних спорудах.

Наприклад, у ніч проти 12 липня російські дрони пошкодили об'єкт цивільної інфраструктури в Одеському районі, а також два приватні будинки і три автомобілі. На щастя, загиблих і постраждалих не було. А ось 11 липня під удар потрапив об'єкт цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки загинули дві людини, ще щонайменше п'ятеро отримали поранення.

Крім того, 8 липня Одещину атакували окупанти ударними безпілотниками. Було пошкоджено три автозаправні станції та об'єкт енергетичної інфраструктури. Через влучання виникли пожежі, однак обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, російські терористи ввечері 7 липня завдали удару по Одесі, застосувавши балістичну ракету з касетною бойовою частиною.