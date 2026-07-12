Радник міністра оборони попередив про нову тактику російських ударів по Україні

Флеш: Війна з формату бойових дій на фронтах перейшла у фазу діпстрайків і мідлстрайків

Радник міністра оборони Сергій Флеш Бескрестнов попередив, що Україні слід готуватися до ворожих ударів по майже будь-яких об'єктах у глибині до 100 км. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис радника у Telegram.

«Чим ближче до можливих переговорів про мир, тим більше сторони готують для них підґрунтя. Війна з формату бойових дій на фронтах перейшла у фазу діпстрайків і мідлстрайків. Ми в кращих умовах, тому що Росія більша за нас, має більше критичних об’єктів, що впливають на хід війни, і навіть за кілька років не зможе забезпечити їхній захист», – йдеться у повідомленні.

За словами Бескрестнова, Україна є більш вразливою, оскільки російські війська вже не обирають конкретні цілі для ударів. «Тилові регіони від бензинових «шахедів» ми захищаємо в цілому. Тому треба готуватися до того, що вони атакуватимуть на глибину 100 кілометрів усе що можливо: АЗС, поштові відділення, будь-які склади, підприємства, бази будівельної та сільськогосподарської техніки, об’єкти залізниці, автомобільні дороги, електропідстанції не лише великої потужності», – наголосив він.

«Ситуація абсолютно безглузда: обидві сторони планомірно знищують інфраструктуру одна одної. При цьому гинуть люди. Ми хочемо все це зупинити, а наш ворог ні. Його все це цілком влаштовує. Варто розуміти, що ресурсів і натхнення для знищення об’єктів на території нашого ворога у нас більш ніж достатньо», – підсумував радник.

Раніше Росія почала атакувати автозаправні станції у прифронтових регіонах України у відповідь на удари українських сил по російській логістиці. «У відповідь на наші атаки на логістичні об’єкти противник прийняв рішення знищити всі наші прифронтові АЗС. Для цього застосовуються як «шахеди», так і інші БпЛА крилатого та роторного типу», – зауважив Бескрестнов.