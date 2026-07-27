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РФ атакувала ремонтну бригаду «Укрзалізниці» на Донеччині: є загиблий та поранені

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ атакувала ремонтну бригаду «Укрзалізниці» на Донеччині: є загиблий та поранені
Один з монтерів колії отримав під час вибуху травму несумісну з життям
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Перцовський: Наразі з'ясовуємо всі обставини в деталях, що завадило попри сповіщення врятувати життя нашого колеги

На Донеччині окупанти атакували ремонтну бригаду «Укрзалізниці» реактивним безпілотником. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову правління АТ «Укрзалізниця» Олександра Перцовського.

«Маємо сьогодні в залізній родині втрату через ворожий обстріл. Наша ремонтна бригада відновлювала пошкоджений ворогом інфраструктурний об'єкт на Донеччині. Прямо на залізничників скерували реактивний «шахед», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що диспетчери повідомили про критичну небезпеку, більшість працівників евакуювались. Однак один з монтерів колії отримав під час вибуху травму несумісну з життям.

«Маємо також двох колег із уламковими пораненнями. Наразі з'ясовуємо всі обставини в деталях, що завадило попри сповіщення врятувати життя нашого колеги. Наша максимальна допомога та підтримка близьким залізничника, який загинув при виконанні своїх службових обов'язків. Зробимо все можливе для якнайшвидшого відновлення поранених колег», – наголошується у повідомленні.

До слова, російські терористи атакували безпілотником пасажирський поїзд на Дніпропетровщині. Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про потенційну загрозу. Завдяки цьому залізничники та пасажири встигли залишити вагони до моменту удару.

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Теги: війна Укрзалізниця Донеччина

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